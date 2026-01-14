Не отбеливатель: вот лучшее средство для идеально чистого унитаза без усилий

Чистка унитаза - это неприятная обязанность, к которой приходится возвращаться снова и снова. А порой на нем образуются мочевые камни и известковый налет, с которым не может справиться даже отбеливатель.

Десятилетиями мамы и бабушки использовали отбеливатель для того, чтобы почистить унитаз – и, оказывается, это далеко не самый эффективный способ убирать загрязнения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Чем лучше всего чистить унитаз?

Чистка туалета – это именно то дело, которое многие стараются как можно дольше откладывать во время уборки. Многие также не любят иметь дело с отбеливателем или любыми другими химическими средствами, что нужны для дезинфекции ванной.

Впрочем, без тщательной очистки туалета по крайней мере раз в неделю он быстро наполнится бактериями, а также покроется пленкой внутри чаши, которую впоследствии будет сложнее отчистить. Пленка образуется, когда различные типы бактерий слипаются вместе, образуя устойчивое пятно, прочно прилипает к поверхности. Она не только выглядит неэстетично, но и содержит вредные вирусы и не удаляется большинством чистящих средств.

Часто даже отбеливатель не может легко справиться с этой задачей, ведь он убивает только поверхностные микроорганизмы и не может легко проникнуть сквозь внешний слой пятна. Но, к счастью, существует лучший способ дезинфекции туалета – и для него понадобится только средство, что уж точно найдется в аптечке: перекись водорода.

Этот мягкий антисептик, оказывается, может быть достаточно мощным моющим средством. Бесцветная жидкость состоит из воды и кислорода и очень эффективно расщепляет органические пятна и уничтожает бактерии и микробы, пишет The Spruce.

Наиболее эффективно он удаляет биопленку внутри унитаза, что может проникать глубоко в поверхность сантехники. При использовании перекись водорода выделяет пузырьки кислорода, что помогают растворить слой грязи и бактерий, а также ослабить застарелые пятна, поэтому он работает гораздо эффективнее, чем белье.

Еще одно преимущество перекиси – он значительно безопаснее в использовании, не может повредить фарфор, а также является экологически чистым продуктом, что после использования просто разлагается на кислород и воду.

