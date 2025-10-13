Некоторые люди ошибочно считают, что стиральные машины всегда чистые, ведь в них стирается одежда и они наполняются водой. Впрочем, это не так.

Возможно, со временем вам приходилось замечать, что одежда после стирки пахнет не так хорошо, как когда-то, а из барабана стиральной машины идет странный затхлый запах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Это значит, что стиральную машину уже пора чистить.

Как почистить стиральную машину?

Очистка стиральной машины может превратиться в настоящие хлопоты – и особенно в случае, если вы делаете это очень нечасто. Если вы заметили, что стиральная машина начала пахнуть, нужно немедленно браться за чистку.

В общем очищать стиральную машину советуют раз в 1 – 3 месяца в зависимости от того, насколько часто вы пользуетесь машинкой. И для того, чтобы придать барабану идеальной сияющей чистоты, вам даже не нужно покупать дорогие средства: вы можете воспользоваться тем, что уже есть под рукой.

Пищевая сода – это не только незаменимый ингредиент для выпечки, но и то, что нужно, чтобы избавиться от пыли и грязи. Этот ингредиент можно использовать во множество различных способов, но основная его суперсила заключается в устранении различных неприятных запахов.



Барабан стиральной машины нужно чистить / Фото Pexels

Для того, чтобы освежить стиральную машину, нужно засыпать соду прямо в барабан – достаточно будет примерно половины стакана. После этого нужно запустить короткий цикл стирки, и о запахах можно будет забыть.

Способность соды убирать различные запахи связана с химическими веществами, содержащимися в ней, пишет Martha Stewart. Пищевая сода – это щелочное вещество, и когда она контактирует с кислотными запахами, она реагирует, нейтрализуя их.

