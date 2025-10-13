Пральна машина буде чистою без зусиль: закиньте в барабан один натуральний інгредієнт
- Для очищення пральної машини від запахів рекомендується засипати в барабан півсклянки харчової соди та запустити короткий цикл прання.
- Харчова сода ефективно нейтралізує неприємні запахи завдяки своїм лужним властивостям.
Деякі люди помилково вважають, начебто пральні машини завжди чисті, адже в них переться одяг та вони наповнюються водою. Втім, це не так.
Можливо, з часом вам доводилося помічати, що одяг після прання пахне не так добре, як колись, а з барабана пральної машини йде дивний затхлий запах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Це значить, що пральну машину вже настав час чистити.
Як почистити пральну машину?
Очищення пральної машини може перетворитися на справжній клопіт – і особливо у випадку, якщо ви робите це дуже нечасто. Якщо ви помітили, що пральна машина почала пахнути, потрібно негайно братися за чищення.
Загалом очищувати пральну машину радять раз на 1 – 3 місяці залежно від того, наскільки часто ви користуєтеся машинкою. І для того, аби надати барабану ідеальної сяйливої чистоти, вам навіть не потрібно купувати дорогі засоби: ви можете скористатися тим, що вже є під рукою.
Харчова сода – це не тільки незамінний інгредієнт для випічки, але й те, що потрібно, аби позбутися пилу та бруду. Цей інгредієнт можна використовувати у безліч різних способів, але основна його суперсила полягає в усуненні різноманітних неприємних запахів.
Барабан пральної машини потрібно чистити / Фото Pexels
Для того, аби освіжити пральну машину, потрібно засипати соду прямо у барабан – достатньо буде приблизно половини склянки. Після цього потрібно запустити короткий цикл прання, і про запахи можна буде забути.
Здатність соди забирати різні запахи пов'язана з хімічними речовинами, що містяться у ній, пише Martha Stewart. Харчова сода – це лужна речовина, і коли вона контактує з кислотними запахами, вона реагує, нейтралізуючи їх.
