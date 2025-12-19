Разделочная доска будет служить десятилетиями: лучший способ ее чистить
- Разделочные доски следует чистить после каждого использования вручную с моющим средством, избегать мытья в посудомойке.
- Для дезинфекции используют отбеливатель или лимон с солью, чтобы уничтожить бактерии и избавиться от неприятных запахов.
Деревянные разделочные доски это незаменимый инструмент на любой кухне. Но они могут достаточно быстро изнашиваться, если не знать, как за ними ухаживать.
Многие даже не задумываются над чисткой и уходом за разделочной доской, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И именно это становится причиной того, что доска начинает трескаться, а внутри появляется плесень.
Как правильно чистить разделочную доску?
Для того, чтобы ваша разделочная доска долго оставалась чистой и свободной от микробов, следует знать, как правильно ее чистить – и обычной воды обычно бывает недостаточно. А в некоторых случаях она может быть даже губительной.
Прежде всего нужно разобраться с тем, насколько часто следует мыть доски. Советуют чистить их после каждого использования, но ежемесячно нужно проводить тщательную дезинфекцию и смазку маслом, чтобы обеспечить более долговременный уход. Но если доска используется достаточно часто. тогда стоит смазывать маслом даже чаще – каждые две недели.
Первый способ: средство для мытья посуды
Первое правило, которое нужно запомнить – никогда нельзя мыть деревянную разделочную доску в посудомойке, ведь вода может привести к растрескиванию и деформации дерева. А потом эти маленькие, на первый взгляд незаметные трещины приводят к появлению микробов и бактерий, которые потенциально могут вызвать пищевые отравления.
Зато после каждого использования следует чистить разделочную доску вручную с использованием моющего средства. Промойте доску горячей водой, а потом нанесите средство для мытья посуды и потрите губкой или щеткой для посуды.
После очистки обеих сторон доски, высушите ее чистой тканью или бумажным полотенцем. Перед тем как убирать доску, дайте ей высохнуть на воздухе.
Второй способ: использование отбеливателя
Если разделочная доска использовалась для нарезки сырого мяса или рыбы, отбеливатель поможет уничтожить все бактерии на ней. Сначала нужно помыть доску средством для мытья посуды, а затем развести в воде одну ложку хлорного отбеливателя и погрузить в эту смесь доску.
Дайте отбеливателю подействовать несколько минут, чтобы он успел уничтожить все бактерии в доске.
После этого промойте доску водой и еще раз помойте с моющим средством, а потом высушите.
Третий способ: использование лимона
Раз в месяц не помешает чистить разделочные доски с лимоном и солью – это отличный способ поддерживать не только чистоту, но и хороший вид доски. Прежде всего ее нужно посыпать крупной солью, а потом разрезать лимон пополам. После этого положите его срезанной стороной вниз и трите по доске небольшими кругами.
Это поможет не только осветлить и очистить дерево, но и избавиться от неприятных запахов, что со временем непременно въедаются в дерево.
Частые вопросы
Почему важно правильно чистить разделочную доску?
Правильная чистка разделочной доски важна для предотвращения ее трещин и появления плесени, а также для защиты от микробов и бактерий, которые могут вызвать пищевые отравления.
Как часто нужно дезинфицировать и смазывать разделочную доску маслом?
Рекомендуется тщательно дезинфицировать и смазывать разделочную доску маслом ежемесячно. Если доска используется часто, смазывание маслом следует проводить каждые две недели.
Какие методы очистки разделочной доски были упомянуты в статье?
Статья упоминает три метода очистки разделочной доски: использование средства для мытья посуды, применение отбеливателя для уничтожения бактерий после нарезки сырого мяса или рыбы, а также очистка лимоном и солью для поддержания чистоты и хорошего вида доски.