Неприятные запахи с дивана исчезнут за считанные мгновения: почистите его этим средством

Если в доме есть животные, уход за диваном может стать довольно непростой задачей: на нем собираются и шерсть, и запахи.

К счастью, избавиться от нежелательных ароматов гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд, пишет Real Simple. И для этого даже не нужно покупать никаких дорогих средств.

Как можно убрать запахи с дивана?

Стирка чехлов

Если в доме есть дети, животные или просто неряшливые люди, лучшей инвестицией станут чехлы для дивана. Ведь тогда чистка может ограничиться только снятием этих чехлов и стиркой в стиральной машине.

Впрочем, даже если ваш диван не имеет чехла, чехлы с подушек обычно можно снять без проблем. Но перед стиркой следует обязательно проверить этикетку с инструкциями по уходу.

Пищевая сода

Это – невероятно простой и дешевый способ освежить диван, если времени немного. Все, что нужно – это посыпать диван содой и оставить по крайней мере на 20 минут. После этого почистите диван щеткой и уберите остатки порошка.

Сода работает практически как сухой шампунь для вашего дивана.

Спрей и освежитель воздуха

В идеале следует сначала найти источник проблемы и справиться с ним – впрочем, часто даже после этого запах остается еще некоторое время. В таком случае можно опрыскать диван специальным спреем для стирки или ткани. Если вы не хотите покупать готовый, можно изготовить средство дома: к чистой воде добавьте столовую ложку соды, несколько капель эфирного масла и столько же медицинского спирта, пишет The Spruce.

