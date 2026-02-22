Неприятные запахи с дивана исчезнут за считанные мгновения: почистите его этим средством
Если в доме есть животные, уход за диваном может стать довольно непростой задачей: на нем собираются и шерсть, и запахи.
К счастью, избавиться от нежелательных ароматов гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд, пишет Real Simple. И для этого даже не нужно покупать никаких дорогих средств.
Как можно убрать запахи с дивана?
Стирка чехлов
Если в доме есть дети, животные или просто неряшливые люди, лучшей инвестицией станут чехлы для дивана. Ведь тогда чистка может ограничиться только снятием этих чехлов и стиркой в стиральной машине.
Впрочем, даже если ваш диван не имеет чехла, чехлы с подушек обычно можно снять без проблем. Но перед стиркой следует обязательно проверить этикетку с инструкциями по уходу.
Пищевая сода
Это – невероятно простой и дешевый способ освежить диван, если времени немного. Все, что нужно – это посыпать диван содой и оставить по крайней мере на 20 минут. После этого почистите диван щеткой и уберите остатки порошка.
Сода работает практически как сухой шампунь для вашего дивана.
Спрей и освежитель воздуха
В идеале следует сначала найти источник проблемы и справиться с ним – впрочем, часто даже после этого запах остается еще некоторое время. В таком случае можно опрыскать диван специальным спреем для стирки или ткани. Если вы не хотите покупать готовый, можно изготовить средство дома: к чистой воде добавьте столовую ложку соды, несколько капель эфирного масла и столько же медицинского спирта, пишет The Spruce.
Частые вопросы
Какие основные методы удаления запахов с дивана?
Основные методы включают стирку чехлов, использование пищевой соды и применение спреев или освежителей воздуха.
Как можно использовать пищевую соду для очистки дивана?
Пищевую соду следует посыпать на диван и оставить на 20 минут, после чего почистить диван щеткой и убрать остатки порошка.
Как приготовить домашний спрей для очистки дивана?
К чистой воде нужно добавить столовую ложку соды, несколько капель эфирного масла и столько же медицинского спирта.