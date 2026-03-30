Как освежить обувь за одну ночь: больше не будет вонять

Если обувь начинает неприятно пахнуть после носки, то дело не в материале, а во влаге, которая скапливается внутри. Именно она создает идеальные условия для появления запаха. Устранить проблему можно благодаря простому домашнему средству.

Неприятный запах в обуви – это проблема, знакомая почти каждому из нас, пишет City Magazine.

Читайте также Как выбрать спортивный костюм: на что обратить внимание

Причиной плохого запаха являются бактерии и грибки, которые активно размножаются в теплой или влажной среде. Поэтому стоит воспользоваться натуральным осушителем, который не замаскирует запах, а поможет избавиться от лишней влаги из кроссовок или любой другой пары обуви.

Чем освежить обувь?

Лучше всего с проблемой справляется обычный белый рис. Он хорошо впитывает лишнюю влагу из воздуха и материалов. Если поместить его внутрь обуви, то он постепенно высушит его изнутри, уничтожив все бактерии, которые создают резкий запах.



Но если рис осушает, то эфирные масла помогают нейтрализовать запах и действуют как природный антисептик. Для обуви подойдет масло чайного дерева, эвкалипт, лаванда и перечная мята.

Изготовить домашний освежитель очень просто. Вам понадобятся только старые хлопчатобумажные носки или небольшие тканевые мешочки.

Внутрь носки нужно насыпать несколько ложек сухого риса и добавить 10 – 15 капель эфирного масла, а потом плотно завязать. После этого положите их в обувь и оставьте на ночь.

К утру рис впитает всю влагу, а внутри останется приятный свежий аромат. Такие мешочки можно использовать длительное время, нужно лишь время от времени добавлять внутрь несколько капель масла.

Как еще можно вывести неприятный запах из обуви?

Для быстрой сушки обуви после дождя или когда она влажная, эксперты советуют использовать бумажные полотенца или газеты, пишет Better Homes&Gardens. Устранить неприятный запах помогут цитрусовые кожуры или спирт. Кожуры только надо положить в обувь на ночь, а спиртом достаточно сбрызнуть стельки.

Что еще стоит прочитать?