Открыть окна – недостаточно: 3 лайфхака, которые выведут запах еды из кухни

После приготовления блюд на кухне длительное время может оставаться довольно неприятный запах, особенно от рыбы или мяса. Чтобы избавиться от запаха – недостаточно просто открыть окна, нужно буквально вытянуть раздражители из воздуха.

Стойкий запах еды неприятен еще и тем, что въедается в шторы, ковры и мягкую мебель, пишет City Magazine. Именно молекулы жира и специй прилипают к пористой поверхности, поэтому сквозняк не решает проблему, поскольку хоть воздух и заменится, однако молекулы все равно останутся в тканях.

Существуют простые и натуральные ингредиенты, которые помогают нейтрализовать неприятные запахи за считанные минуты без использования агрессивных химических освежителей воздуха.

Как избавиться от запахов во время приготовления пищи?

Уксус + цитрусовые

Уксусная кислота нейтрализует запахи, расщепляя основные молекулы неприятных ароматов. Сразу после приготовления нужно поставить на плиту небольшую емкость с водой, добавить 100 миллилитров уксуса и ломтик лимона.

Смеси надо дать покипеть на среднем огне примерно 15 минут. Полученный пар распространится по всей комнате, уксус уничтожит запах еды, а цитрусовые оставят приятную свежесть.

Если боитесь сильного запаха уксуса, то можно добавить в воду немного гвоздики или палочки корицы.

Кофейные зерна + пищевая сода

Сода известна тем, что поглощает влагу и запахи. Надо рассыпать ее в несколько небольших контейнерах и расставить в стратегических местах на кухне и в столовой.

Для еще лучшего эффекта удаления запахов можно использовать кофейные зерна. В кофе содержится азот, который действует как нейтрализатор. Достаточно оставить чашку свежемолотого кофе на столешнице или быстро обжарить несколько зерен на сухой сковороде.



Кофе выводит плохой запах / Фото Pexels

Между прочим, неприятный запах на кухне может быть даже через посудомоечную машину, пишет Express. Для устранения неприятного запаха в посудомоечной машине рекомендуется использовать пищевую соду, которая нейтрализует запахи и растворяет грязь.

Для более глубокой очистки посудомоечной машины советуют сочетать соду с уксусом, чтобы удалить известковые отложения и скрытую грязь.

Трюк с мокрым полотенцем

Для мгновенного решения проблемы нужно чистое кухонное полотенце смоченное в воде. Нужно просто покрутить на воздухе этим полотенцем на кухне и в соседних комнатах. Влага на полотенце захватит молекулы запаха, что парят в воздухе.

