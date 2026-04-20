Открыть окна – недостаточно: 3 лайфхака, которые выведут запах еды из кухни
- Для устранения запахов можно кипятить смесь уксуса, воды и лимона, или использовать кофе и пищевую соду.
- Мокрое полотенце, размахиваемое в помещении, также поможет захватить молекулы неприятного запаха.
После приготовления блюд на кухне длительное время может оставаться довольно неприятный запах, особенно от рыбы или мяса. Чтобы избавиться от запаха – недостаточно просто открыть окна, нужно буквально вытянуть раздражители из воздуха.
Стойкий запах еды неприятен еще и тем, что въедается в шторы, ковры и мягкую мебель, пишет City Magazine. Именно молекулы жира и специй прилипают к пористой поверхности, поэтому сквозняк не решает проблему, поскольку хоть воздух и заменится, однако молекулы все равно останутся в тканях.
Существуют простые и натуральные ингредиенты, которые помогают нейтрализовать неприятные запахи за считанные минуты без использования агрессивных химических освежителей воздуха.
Как избавиться от запахов во время приготовления пищи?
Уксус + цитрусовые
Уксусная кислота нейтрализует запахи, расщепляя основные молекулы неприятных ароматов. Сразу после приготовления нужно поставить на плиту небольшую емкость с водой, добавить 100 миллилитров уксуса и ломтик лимона.
Смеси надо дать покипеть на среднем огне примерно 15 минут. Полученный пар распространится по всей комнате, уксус уничтожит запах еды, а цитрусовые оставят приятную свежесть.
Если боитесь сильного запаха уксуса, то можно добавить в воду немного гвоздики или палочки корицы.
Кофейные зерна + пищевая сода
Сода известна тем, что поглощает влагу и запахи. Надо рассыпать ее в несколько небольших контейнерах и расставить в стратегических местах на кухне и в столовой.
Для еще лучшего эффекта удаления запахов можно использовать кофейные зерна. В кофе содержится азот, который действует как нейтрализатор. Достаточно оставить чашку свежемолотого кофе на столешнице или быстро обжарить несколько зерен на сухой сковороде.
Кофе выводит плохой запах / Фото Pexels
Между прочим, неприятный запах на кухне может быть даже через посудомоечную машину, пишет Express. Для устранения неприятного запаха в посудомоечной машине рекомендуется использовать пищевую соду, которая нейтрализует запахи и растворяет грязь.
Для более глубокой очистки посудомоечной машины советуют сочетать соду с уксусом, чтобы удалить известковые отложения и скрытую грязь.
Засоби для очищення кухні можна придбати на Промі. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.
Трюк с мокрым полотенцем
Для мгновенного решения проблемы нужно чистое кухонное полотенце смоченное в воде. Нужно просто покрутить на воздухе этим полотенцем на кухне и в соседних комнатах. Влага на полотенце захватит молекулы запаха, что парят в воздухе.
Сочетание лаврового листа с лимоном создает натуральный ароматизатор, который перебивает посторонние запахи и освежает воздух.
Пятна от дезодоранта можно удалить с помощью уксуса, пищевой соды, перекиси водорода, водки или аспирина.
Частые вопросы
Почему запах пищи так трудно устранить с тканей и мебели?
Запах еды трудно устранить, потому что молекулы жира и специй прилипают к пористой поверхности тканей - шторы, ковры и мягкая мебель впитывают эти молекулы, и даже сквозняк не решает эту проблему.
Какие натуральные ингредиенты помогают устранить неприятные запахи пищи?
Натуральные ингредиенты, такие как уксус, цитрусовые, кофейные зерна и пищевая сода, могут эффективно нейтрализовать неприятные запахи без использования агрессивных химических средств. Уксус и цитрусовые расщепляют молекулы запаха, а сода и кофейные зерна поглощают влагу и запахи.
Как можно быстро устранить запахи на кухне с помощью полотенца?
Для мгновенного решения проблемы с запахом на кухне можно использовать трюк с мокрым полотенцем - просто покрутите на воздухе смоченным в воде чистым кухонным полотенцем. Влага на полотенце захватит молекулы запаха, парящие в воздухе.