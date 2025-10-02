С наступлением холодов пауки начинают все чаще появляться в доме. Многие люди их боятся, поэтому нужно сделать несколько простых действий, благодаря которым их удастся легко вывести из дома.

Прогнать пауков из дома можно даже без применения химических средств, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Эксперты по уборке рассказали, что больше всего пауков привлекают темные и захламленные места.

Они любят плести паутину в углах или за мебелью. Самый эффективный способ борьбы с пауками – уменьшить количество насекомых в доме, которыми питаются пауки.

Как избавиться от пауков?

Уборка труднодоступных мест

Вычищайте все хорошо под шкафами, диванами и столешницами. Пауки предпочитают заброшенные темные углы, поэтому все хорошо очистите с помощью влажного веника или тряпки.

Уборка паутины

Удаление паутины приводит к потере дома паука и затрудняет размножение. Убрать ее нужно не только с видимых мест, но и скрытых участков.

Закрытие щелей

Довольно часто пауки попадают в дом через щели в стенах, под дверью и различные отверстия. Старайтесь их залатать или закрыть, чтобы пауки не появились в доме.



Пауков можно легко вывести из дома / Фото Pexels

Разместите подальше от дома дрова

Чаще всего пауки любят прятаться в компосте, мешках с садовыми материалами или дровах. Именно поэтому дачники советуют разместить их подальше от дома.

Уменьшите количество насекомых

Влажные места нужно убрать, правильно хранить продукты и поддерживать чистоту поверхностей. Чем меньше пищи для насекомых, тем меньше шансов, что ваш дом облюбуют пауки.

