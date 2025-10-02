З настанням холодів павуки починають все частіше з’являтися в оселі. Чимало людей їх бояться, тому потрібно зробити кілька простих дій, завдяки яким їх вдасться легко вивести з дому.

Прогнати павуків з дому можна навіть без застосування хімічних засобів, пише 24 Канал з посиланням на Express. Експерти з прибирання розповіли, що найбільше павуків приваблюють темні та захаращені місця.

Вони люблять плести павутину в кутах чи за меблями. Найефективніший спосіб боротьби з павуками – зменшити кількість комах у домі, якими харчуються павуки.

Як позбутися від павуків?

Прибирання важкодоступних місць

Вичищайте все добре під шафами, диванами й стільницями. Павуки віддають перевагу занедбаним темним куткам, тому все добре очистіть за допомогою вологого віника чи ганчірки.

Прибирання павутиння

Видалення павутиння призводить до втрати дому павука й ускладнює розмноження. Прибрати його потрібно не лише з видимих місць, але й схованих ділянок.

Закривання щілин

Досить часто павуки потрапляють в будинок через щілини в стінах, під дверима й різні отвори. Намагайтеся їх залатати чи закрити, щоб павуки не з’явилися в домі.



Павуків можна легко вивести з дому / Фото Pexels

Розмістіть подалі від будинку дрова

Найчастіше павуки люблять ховатися в компості, мішках з садовими матеріалами чи дровах. Саме тому дачники радять розмістити їх подалі від будинку.

Зменшіть кількість комах

Вологі місця потрібно прибрати, правильно зберігати продукти й підтримувати чистоту поверхонь. Чим менше їжі для комах, тим менше шансів, що ваш дім облюбовують павуки.

Навіщо кокосовою олією обприскувати будинок?