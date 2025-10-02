Як позбутися павуків: 5 перевірених дій від господинь
- Павуки приваблюються темними та захаращеними місцями, тому важливо прибирати важкодоступні місця та видаляти павутиння.
- Закривання щілин та зменшення кількості комах у домі допомагає запобігти появі павуків.
З настанням холодів павуки починають все частіше з’являтися в оселі. Чимало людей їх бояться, тому потрібно зробити кілька простих дій, завдяки яким їх вдасться легко вивести з дому.
Прогнати павуків з дому можна навіть без застосування хімічних засобів, пише 24 Канал з посиланням на Express. Експерти з прибирання розповіли, що найбільше павуків приваблюють темні та захаращені місця.
Читайте також Не міль: хто насправді гризе та шкодить одяг у шафі – цьому можна запобігти
Вони люблять плести павутину в кутах чи за меблями. Найефективніший спосіб боротьби з павуками – зменшити кількість комах у домі, якими харчуються павуки.
Як позбутися від павуків?
Прибирання важкодоступних місць
Вичищайте все добре під шафами, диванами й стільницями. Павуки віддають перевагу занедбаним темним куткам, тому все добре очистіть за допомогою вологого віника чи ганчірки.
Прибирання павутиння
Видалення павутиння призводить до втрати дому павука й ускладнює розмноження. Прибрати його потрібно не лише з видимих місць, але й схованих ділянок.
Закривання щілин
Досить часто павуки потрапляють в будинок через щілини в стінах, під дверима й різні отвори. Намагайтеся їх залатати чи закрити, щоб павуки не з’явилися в домі.
Павуків можна легко вивести з дому / Фото Pexels
Розмістіть подалі від будинку дрова
Найчастіше павуки люблять ховатися в компості, мішках з садовими матеріалами чи дровах. Саме тому дачники радять розмістити їх подалі від будинку.
Зменшіть кількість комах
Вологі місця потрібно прибрати, правильно зберігати продукти й підтримувати чистоту поверхонь. Чим менше їжі для комах, тим менше шансів, що ваш дім облюбовують павуки.
Навіщо кокосовою олією обприскувати будинок?
Британські експерти радять обприскувати будинок сумішшю кокосової олії та води, щоб відлякати павуків, які не переносять запах кокоса.
Для ділянок з павутинням рекомендується використовувати суміш оцту та кокосової олії, а також підтримувати чистоту і герметизувати щілини, щоб уникнути проникнення павуків.
Часті питання
Які місця в домі найбільше приваблюють павуків?
Найбільше павуків приваблюють темні та захаращені місця, такі як кути чи простори за меблями.
Які методи допомагають позбутися павуків без використання хімічних засобів?
Позбутися павуків можна завдяки прибиранню важкодоступних місць, видаленню павутиння, закриванню щілин, розміщенню дров подалі від будинку та зменшенню кількості комах.
Чому експерти рекомендують обприскувати будинок кокосовою олією?
Британські експерти рекомендують обприскувати будинок сумішшю кокосової олії та води, оскільки павуки не переносять запах кокоса.