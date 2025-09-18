Иногда во время приготовления блюд можно ненароком разлить масло. Чтобы кухня не превратилась в каток, стоит применить один лайфхак, который значительно облегчит задачу очистки поверхности или пола.

Один неаккуратный жест может привести к совсем неприятной ситуации на кухне, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Дианы Гологовец. После подобного казуса передвигаться по кухне становится опасно, поэтому следует немедленно действовать, чтобы не упасть и не получить травму от скользкого пола.

Что делать, если разлилось масло?

В своем видеоролике блогер поделилась интересным лайфхаком. Она отметила, что разлитое масло можно посыпать обычной солью. Она абсорбирует масло, поэтому убрать его будет значительно легче.

А еще Диана отметила, что масло с солью можно использовать как скраб во время принятия душа. Таким образом можно сохранить продукты, и еще и отлучить ороговевшие клетки кожи с помощью абразивных частиц, которые содержатся в соли.

Как вывести жирное пятно с одежды?

Впрочем, масло способно привести к неприятности не только на поверхности или полу, но и испачкать одежду. Вывести пятно от масла можно благодаря необычному средству, пишет британское издание Express. Понадобится только обычный мел.

Одежду нужно намочить в воде, а тогда мелом смазать пятно. Мел действует как абсорбент, вытягивая жир из ткани. Для лучшего эффекта пятно с нанесенным мелом надо оставить на некоторое время, а потом бросить стирать в стиральную машинку.

