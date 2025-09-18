Розумний хід: чим треба посипати розлиту олію на кухні
- Для легкого прибирання розлитої олії на кухні можна посипати її сіллю, яка абсорбує жир.
- Для виведення плям від олії з одягу можна використовувати крейду, яка витягує жир з тканини.
Часом під час приготування страв можна ненароком розлити олію. Щоб кухня не перетворилася на ковзанку, варто застосувати один лайфхак, який значно полегшить завдання очищення поверхні чи то підлоги.
Один неакуратний жест може призвести до зовсім неприємної ситуації на кухні, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Діани Гологовець. Після подібного казусу пересуватися по кухні стає небезпечно, тому слід негайно діяти, щоб не впасти й не отримати травму від слизької підлоги.
Що робити, якщо розлилася олія?
У своєму відеоролику блогерка поділилася цікавим лайфхаком. Вона зазначила, що розлиту олію можна посипати звичайною сіллю. Вона абсорбує олію, тож прибрати її буде значно легше.
А ще Діана зазначила, що олію з сіллю можна використовувати як скраб під час приймання душу. Таким чином можна зберегти продукти, та ще й відлучити ороговілі клітини шкіри за допомогою абразивних частинок, які містяться в солі.
Швидкий лайфхак з олією: дивіться відео
Як вивести жирну пляму з одягу?
Втім, олія здатна призвести до неприємності не лише на поверхні чи підлозі, але й забруднити одяг. Вивести пляму від олії можна завдяки незвичному засобу, пише британське видання Express. Знадобиться лише звичайна крейда.
Одяг потрібно намочити у воді, а тоді крейдою змастити пляму. Крейда діє як абсорбент, витягуючи жир з тканини. Для кращого ефекту пляму з нанесеною крейдою треба залишити на деякий час, а тоді кинути прати в пральну машинку.
Навіщо олію зберігають в морозилці?
- Грузини зберігають олію в морозилці, щоб уникнути розбризкування на сковорідці та пригорання їжі.
- Щоб запобігти бризканню олії під час смаження – рекомендовано використовувати оцет, сіль або пергаментний папір.
