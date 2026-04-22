Два ингредиента – и стекло начнет блестеть: секрет идеально чистых окон
- Для мытья окон используйте раствор из уксуса и воды в равных пропорциях, распыляйте на стекло и протирайте микрофиброй для избежания разводов.
- Альтернативно, можно использовать теплую воду со средством для мытья посуды для эффективного удаления грязи.
Получить чистое стекло без разводов бывает сложно даже со специальными средствами. Из-за их химического состава все больше людей выбирают натуральные альтернативы, которые легко сделать дома.
Они также способны очистить стекло, порой даже еще эффективнее, пишет Martha Stewart. Простой домашний раствор может легко справиться с грязью на окнах, оставляя их чистыми и прозрачными.
Покупные средства недешевы, особенно при регулярном использовании. Домашний раствор обойдется значительно дешевле, ведь состоит из базовых ингредиентов.
Как создать средство для мытья окон?
Вариант подойдет тем, кто ищет простое и нетоксичное средство для очистки стекла. Для создания понадобятся всего 2 ингредиента – это уксус и вода. Дополнительно нужна бутылка с распылителем и салфетки из микрофибры.
Уксус известен своими антибактериальными свойствами и при этом безопасен в использовании.
Специалисты советуют мыть окна в то время, когда на стекло не будет попадать прямой солнечный свет – это поможет избежать пятен после высыхания. Уксус и воду нужно смешать в распылителе в равных пропорциях и распылить на стекло. Поверхность нужно протирать тканью, смоченной этим же раствором.
Стекло нужно отполировать микрофиброй, чтобы не осталось разводов. Полное высушивание – ключевой этап, который помогает избежать пленки на стекле.
Домашнее средство способно идеально отмыть окна / Фото Freepik
Окна можно эффективно мыть теплой водой и средством для мытья посуды, пишет Express. Для приготовления раствора налейте в миску теплую воду и добавьте столовую ложку средства для мытья посуды. Погрузите внутрь жидкости губку, хорошо отожмите и начните протирать ею окна, а затем рамы. Мыльное средство прекрасно уберет всю накопленную грязь.
Частые вопросы
Какими ингредиентами можно заменить покупные средства для мытья окон?
Для создания домашнего средства для мытья окон можно использовать уксус и воду. Уксус обладает антибактериальными свойствами и безопасен в использовании, а смешанный с водой в равных пропорциях он эффективно очищает стекло.
Какие рекомендации существуют для мытья окон, чтобы избежать пятен?
Специалисты советуют мыть окна, когда на них не попадает прямой солнечный свет, чтобы избежать пятен после высыхания. Также важно полностью высушить стекло после мытья, чтобы не оставалась пленка.
Существуют ли другие домашние средства для мытья окон, кроме уксуса и воды?
Так, можно использовать теплую воду и средство для мытья посуды. Для этого нужно смешать столовую ложку средства с теплой водой, погрузить губку в раствор и протирать окна.