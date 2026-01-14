Смажьте этим лопату, чтобы к ней не прилипал снег: 5 лучших методов

В зимнюю пору без использования лопаты нам не обойтись, но во время использования на ней очень налипает снег. Не все знают, но есть несколько замечательных способов, которые помогут этого избежать.

Очищать двор от снега – не всегда простое занятие, поэтому для того, чтобы его ускорить, нужно лишь смазать лопату одним из перечисленных средств, пишет 24 Канал со ссылкой на "Главред".

Читайте также Положите одну вещь в обувь, чтобы ноги не мерзли в -20: хитрый лайфхак

Чем смазать лопату?

Парафиновая свеча

Нужно натереть свечой поверхность металлической или пластиковой лопаты. Предварительно ее надо немного подогреть, чтобы парафин лучше держался. Метод предотвратит прилипание снега и облегчит уборку.

Смазка для лыж

Специалисты говорят, что действенным средством является смазка, которой смазывают лыжи для лучшего скольжения. Лопату тоже надо разогреть и натереть маслом плюсовой температуры. Такое действие обеспечит надежную защиту от налипания мокрого снега.

WD-40

Это надежное средство поможет быстро справиться с проблемой. Нужно обработать лопату этим средством, чтобы мокрый снег больше не прилипал.

Силиконовые спреи и мыло

Есть еще и другие доступные варианты для обработки лопаты. Силиконовый спрей или хозяйственное мыло также эффективны в борьбе с налипающим снегом.

Растительное масло

Обычное рапсовое или солнечное масло также помогает. Нужно лишь нанести незначительное количество масла на ткань и потереть им лопату. Масло формирует скользкую пленку и уменьшает адгезию снега. При работе с большими объемами снега, метод придется время от времени обновлять.

Порой водителям даже сложно отправиться с места, если дорога не расчищена, поэтому можно воспользоваться действенным лайфхаком, пишет Express. Кошачий наполнитель может помочь автомобилям избежать застревания на снегу, создавая дополнительное трение для колес. Это средство не замерзает и не вредит поверхности, что делает его эффективным в зимних условиях.

Какие еще зимние хитрости стоит знать?