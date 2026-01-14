Очищати двір від снігу – не завжди просте заняття, тож для того, щоб його прискорити, потрібно лише змастити лопату одним із перелічених засобів, пише 24 Канал з посиланням на "Главред".
Чим змастити лопату?
Парафінова свічка
Потрібно натерти свічкою поверхню металевої чи пластикової лопати. Попередньо її треба трохи підігріти, щоб парафін краще тримався. Метод запобіжить прилипанню снігу й полегшить прибирання.
Мастило для лиж
Фахівці кажуть, що дієвим засобом є мастило, яким змащують лижі для кращого ковзання. Лопату теж треба розігріти й натерти маслом плюсової температури. Така дія забезпечить надійний захист від налипання мокрого снігу.
WD-40
Цей надійний засіб допоможе швидко впоратися з проблемою. Потрібно обробити лопату цим засобом, щоб мокрий сніг більше не прилипав.
Силіконові спреї та мило
Є ще й інші доступні варіанти для обробки лопати. Силіконовий спрей чи господарське мило також є ефективні в боротьбі з налипаючим снігом.
Рослинна олія
Звичайна ріпакова чи сонячна олія також допомагає. Потрібно лише нанести незначну кількість олії на тканину й потерти нею лопату. Олія формує слизьку плівку й зменшує адгезію снігу. При роботі з великими обсягами снігу, метод доведеться час від часу оновлювати.
Часом водіям навіть складно вирушити з місця, якщо дорога не розчищена, тому можна скористатися дієвим лайфхаком, пише Express. Котячий наповнювач може допомогти автомобілям уникнути застрягання на снігу, створюючи додаткове тертя для коліс. Цей засіб не замерзає і не шкодить поверхні, що робить його ефективним у зимових умовах.
Які ще зимові хитрощі варто знати?
Тримання закритими всіх вікон взимку може призвести до надмірної вологості, затхлого повітря та накопичення алергенів. Провітрювання на 5-10 хвилин двічі на день допомагає знизити рівень CO2, покращити якість повітря та зменшити вологість.
Звичайний чорний перець може зігріти ноги, якщо покласти горошини в носок та в центральну частину стопи.