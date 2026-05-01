Сантехники об этом молчат: появился новый метод прочистки трубо

Забитый слив на кухне или в ванной - постоянная проблема многих. Если вода стоит и медленно сходит, а все это сопровождается еще и неприятным запахом, то стоит воспользоваться одним довольно действенным методом, чтобы этого всего избежать.

Большинство из нас привыкли использовать сыпучий порошок "Крот" или химическую жидкость, однако можно обойтись даже без них, пишет News Week. Оказывается, что пробить трубу можно благодаря стиральному порошку.

Как прочистить забитую трубу?

Перед началом работы следует убедиться в том, что вся вода стекла. Если же жидкости нет, то нужно снять сетку со слива и аккуратно засыпать внутрь стакан порошка прямо в сухую трубу. Важно, чтобы средство не налипало на влажные стенки.

Порошок нужно залить стаканом горячей воды, и тогда сразу закрыть отверстие пробкой.

Лучше всего процедуру делать вечером, чтобы уже на утро получить полноценный слив воды. Но если засорение не сильно серьезное, то хватит даже часа.

Агрессивные средства достаточно жесткие, а правильный порошок имеет более мягкое действие, но такое же эффективное. Он помогает растворить жир и накопления грязи в трубах.



Порошок эффективно пробивает слив / Фото Pexels

Как работает стиральный порошок?

Активные компоненты порошка постепенно влияют на отложения. Благодаря поверхностно-активным веществам жир расщепляется, а частицы грязи становятся менее плотными.

Принцип очень похож на тот, что и при стирке одежды. Средство отрывает загрязнение от поверхности и облегчает его удаление. В трубах налет становится мягче и легче вымывается водой.

После выдержки раковину следует наполнить горячей водой, а только тогда открыть слив. Сильный поток поможет смыть все, что размягчилось внутри.

Специалисты советуют выбирать качественный порошок, поскольку дешевый может оставить осадок. Количество средства не стоит превышать, потому что оно может плохо раствориться. Сухой порошок работает гораздо лучше, чем жидкое средство.

Способ со стиральным порошком подходит для легких засоров, а если проблема серьезная, и не проходит после этого метода, тогда придется использовать специальные химические средства.

Но если использовать этот прием время от времени, то можно избежать серьезных засоров и сохранить трубы в хорошем состоянии.

Пробить слив можно с помощью соды и уксуса, пишет Southern Living. Сначала ее нужно опорожнить, а после этого довести до кипения стакан воды и добавить к ней столько же дистиллированного белого уксуса.

"Пузыри и шипение раствора пищевой соды и уксуса помогут очистить сток. Однако я бы осторожно использовал этот метод, если в вашем доме очень старые трубы" – объяснил эксперт Сан-Анджело.

Тогда в слив надо медленно всыпать полстакана пищевой соды, и осторожно залить раствор из уксуса – начнется химическая реакция, и в сливе образуется пена. Слив раковины после этого нужно немедленно закрыть сливной пробкой и оставить смесь на 10 минут, чтобы она успела подействовать.

Какие еще есть полезные лайфхаки?

Электрочайник можно очистить от накипи с помощью уксуса, лимонного сока или пищевой соды, которые эффективно растворяют минеральные отложения. Чистить его нужно регулярно, в зависимости от жесткости воды.

Очистить стиральную машину от грязи и запаха можно благодаря лимону и зубной пасте. Нужно разрезать лимон пополам, нанести на каждую половинку зубную пасту и бросить в барабан во время цикла полоскания.