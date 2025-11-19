Окна станут невероятно чистыми: 5 копеечных методов, которые стоит знать всем

Очистить окна и зеркала можно не только благодаря специальным средствам купленным в магазинах. Хозяйки уже давно нашли несколько интересных лайфхаков, которые стоит знать многим.

Если у вас дома вдруг закончилось средство для мытья окон – не паникуйте, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Есть интересные способы мытья стекла, которые столь же результативны, как и химические жидкости.

Чем можно помыть окна?

Лимон

Кислотность лимона растворяет жир и расщепляет пятна на стекле. Нужно разрезать лимон пополам и осторожно потереть им стекло, а остатки убрать мягкой тканью.

Кукурузный крахмал

Зернистая текстура кукурузного крахмала помогает хорошо полировать стекло, поэтому удастся достаточно быстро избавиться от стойких пятен. Крахмал нужно немного смешать с холодной водой до образования пасты и нанести губкой на стекло.

Чайные пакетики

В пакетиках чая содержатся танины, которые помогают расщеплять жир. Смочите несколько пакетиков в кипятке, дайте жидкости остыть, а тогда потрите ею стекло. После очистки вытрите все насухо салфеткой из микрофибры.



Окна можно легко очистить / Фото Freepik

Средство для мытья посуды

Смешайте небольшое количество средства для мытья посуды с теплой водой и протрите окна с помощью губки, а потом вытрите насухо тряпкой.

Пищевая сода

Сделайте пасту из пищевой соды и воды и нанесите на стекло круговыми движениями, чтобы вымыть грязь. Тогда оставьте на 10 минут для лучшего эффекта, а после этого смойте остатки.

Специалисты из Marry Maids советуют избегать нескольких ошибок, которые не позволяют вымыть окна до блеска. Эксперты не рекомендуют мыть окна в солнечную погоду, только в пасмурный день. Такой трюк позволит избежать разводов. Чистить окна лучше всего салфеткой из микрофибры, которая хорошо впитывает влагу и не поцарапает поверхность.

Использование грязной тряпки приведет к тому, что вы лишь разотрете пыль по всей поверхности окон и оставите на стекле ворсинки. Для мытья окон возьмите чистую ткань.

Как вымыть окна до блеска?