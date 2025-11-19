Вікна стануть неймовірно чистими: 5 копійчаних методів, які варто знати всім

Очистити вікна та дзеркала можна не лише завдяки спеціальним засобам купленим у магазинах. Господині вже давно віднайшли кілька цікавих лайфхаків, які варто знати багатьом.

Якщо у вас вдома раптом закінчився засіб для миття вікон – не панікуйте, пише 24 Канал з посиланням на Express. Є цікаві способи миття скла, які настільки ж результативні, як і хімічні рідини.

Чим можна помити вікна?

Лимон

Кислотність лимона розчиняє жир та розщеплює плями на склі. Потрібно розрізати лимон навпіл та обережно потерти ним скло, а залишки прибрати м’якою тканиною.

Кукурудзяний крохмаль

Зерниста текстура кукурудзяного крохмалю допомагає добре полірувати скло, тож вдасться досить швидко позбутися від стійких плям. Крохмаль потрібно трішки змішати з холодною водою до утворення пасти та нанести губкою на скло.

Чайні пакетики

У пакетиках чаю містяться таніни, які допомагають розщеплювати жир. Змочіть кілька пакетиків в окропі, дайте рідині охолонути, а тоді потріть нею скло. Після очищення витріть все насухо серветкою з мікрофібри.



Вікна можна легко очистити / Фото Freepik

Засіб для миття посуду

Змішайте невелику кількість засобу для миття посуду з теплою водою й протріть вікна за допомогою губки, а тоді витріть насухо ганчіркою.

Харчова сода

Зробіть пасту з харчової соди та води й нанесіть на скло круговими рухами, щоб вимити бруд. Тоді залишіть на 10 хвилин для кращого ефекту, а після цього змийте залишки.

Фахівці з Marry Maids радять уникати кількох помилок, які не дозволяють вимити вікна до блиску. Експерти не рекомендують мити вікна у сонячну погоду, лише у похмурий день. Такий трюк дозволить уникнути розводів. Чистити вікна найкраще серветкою з мікрофібри, яка добре вбирає вологу й не подряпає поверхню.

Використання брудної ганчірки призведе до того, що ви лише розітрете пил по всій поверхні вікон й залишите на склі ворсинки. Для миття вікон візьміть чисту тканину.

Як вимити вікна до блиску?