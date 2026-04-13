Кофе и уксус способны очистить кухню от жира: рецепт за 1 минуту

Большинство из нас привыкли использовать специальные химические средства для очистки кухни, однако в последнее время популярными становятся натуральные ингредиенты. Сейчас все активнее используют сочетание молотого кофе с обычным уксусом.

Оказывается, что кофе и уксус способны справиться даже со сложными загрязнениями, пишет Planeta. Эффективность смеси объясняется свойствами ее составляющих.

Почему уксус и кофе становятся популярными?

Уксус хорошо растворяет жир и известковый налет, а также обладает обеззараживающим действием. Кофе же работает как мягкий абразив, поскольку помогает убрать грязь, не повреждая поверхность.

В сочетании эти компоненты создают средство, которое способно очистить даже те пятна, что уже въелись.

Домашний очиститель подойдет для различных кухонных задач. Его можно использовать для мытья плит, столешниц и раковин, очищать кастрюли или сковородки от нагара. Также средство помогает обезжирить поверхности и придать блеск металлическим элементам.



Молотый кофе способен очистить жир

Как сделать средство за 1 минуту?

Для пртиготовления смеси понадобятся 2 столовые ложки молотого кофе, 300 миллилитров уксуса, 1 столовая ложка соли и 100 миллилитров средства для мытья посуды.

Сначала нужно налить уксус в емкость, добавить кофе и соль, а тогда – моющее средство. Все надо хорошо перемешать и перелить в бутылку с распылителем. Смесь необходимо нанести на загрязненный участок, слегка потереть губкой и оставить на несколько минут, а дальше – смыть водой.

Хозяйки утверждают, что преимуществом такого средства является отсутствие агрессивных испарений, поэтому его могут использовать всех, кто отказывается от магазинных химических жидкостей.

Однако следует запомнить, что уксус нельзя использовать на мраморных и гранитных поверхностях, технических устройствах, вощеной мебели, деталях посудомоечной машины и затирках между плиткой, пишет Express.

