Скотч и наклейки часто оставляют после себя липкий налет – остатки клея, которые портят внешний вид поверхности. К счастью, существует несколько эффективных способов, как избавиться от этих остатков без повреждения материала.

Секретами поделились специалисты издания Surface Shields, передает 24 Канал.

Как отмыть следы от скотча?

Нагрейте феном место со скотчем – клей размякнет, и его легче будет снять пластиковым шпателем. Для окончательной очистки используйте спирт (изопропиловый спирт) или уксус, которые хорошо растворяют адгезив. Воспользуйтесь маслом. Пищевое масло (оливковое или подсолнечное) помогает "размягчить" клей. Нанесите его на остатки и постепенно сотрите тряпкой. Используйте ацетон. Например, средство для снятия лака. Он эффективно растворяет клей, но может повредить поверхность. Сперва протестируйте на незаметном участке.



Как легко удалить липкую пленку / Фото Unsplash

Что важно учитывать при очистке скотча?

Как отмечает Instructables, тип поверхности имеет значение. Материалы как пластик, эмаль, дерево или крашеные поверхности по-разному реагируют на растворители. Спирт или масло безопасны для деликатных материалов, а ацетон или сильные растворители – только для прочных поверхностей.

А вот клей часто удаляется лучше, когда предварительно "погрет" или обработан. Металлические или острые предметы, как лезвия, нужно использовать с осторожностью или воздержаться, чтобы не поцарапать поверхность

