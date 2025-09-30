Скотч і наклейки часто залишають після себе липкий наліт – залишки клею, які псують зовнішній вигляд поверхні. На щастя, існує кілька ефективних способів, як позбутись цих залишків без пошкодження матеріалу.

Секретами поділилися фахівці видання Surface Shields, передає 24 Канал.

Як відмити сліди від скотчу?

Нагрійте феном місце зі скотчем – клей розм'якне, і його легше буде зняти пластиковим шпателем. Для остаточного очищення використовуйте спирт (ізопропіловий спирт) або оцет, які добре розчиняють адгезив. Скористайтесь олією. Харчова олія (оливкова чи соняшникова) допомагає "розм'якшити" клей. Нанесіть її на залишки й поступово зітріть ганчіркою. Використайте ацетон. Наприклад, засіб для зняття лаку. Він ефективно розчиняє клей, але може пошкодити поверхню. Спершу протестуйте на непомітній ділянці.



Як легко видалити липку плівку / Фото Unsplash

Що важливо враховувати під час очищення скотчу?

Як зазначає Instructables, тип поверхні має значення. Матеріали як пластик, емаль, дерево чи фарбовані поверхні по-різному реагують на розчинники. Спирт або олія безпечніші для делікатних матеріалів, а ацетон або сильні розчинники – лише для міцних поверхонь.

А от клей часто видаляється краще, коли попередньо "погрітий" або оброблений. Металеві або гострі предмети, як леза, потрібно використовувати з обережністю або утриматись, щоб не подряпати поверхню

