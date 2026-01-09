Как избавиться от запаха чеснока с рук: раскрыт гениально простой способ
- Блогер Диана Гологовец рекомендует использовать металлическую ложку для мытья рук вместо мыла, чтобы избавиться от запаха чеснока.
- Шеф-повар Эрик Хаммонда предлагает использовать пищевую соду для расщепления сернистых соединений, оставляющих запах чеснока на руках.
Чеснок часто добавляют в различные блюда. Если для некоторых рецептов его достаточно лишь раздавить в чеснокодавилке, то к другим методам относится нарезание или натирание на терке.
Хозяйки знакомы с проблемой, которая возникает после приготовления пищи – запах на руках остается длительное время, а мытье с обычным мылом не помогает, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм блогера Дианы Гологовец.
Чем отмыть запах чеснока с рук?
В своем видеоролике девушка сразу добавила, что жалеет о том, что не знала этого лайфхака раньше. Блогер часто делится с подписчиками всевозможными советами, но только недавно узнала, как избежать распространенной проблемы.
Метод, который назвала Диана Гологовец, на первый взгляд, кажется довольно странным. Блогерша отметила, что надо взять обычную металлическую ложку и помыть ею руки вместо мыла.
Я не знаю как и почему, но это реально работает. Запаха чеснока на руках – нет,
– добавила Диана.
Как отмыть руки от запаха чеснока: смотрите видео
Шеф-повар Эрик Хаммонда рассказал о еще одном лайфхаке, который можно попробовать как альтернативу, пишет Simply Recipes. Поможет быстро убрать запах чеснока обычная пищевая сода.
По его словам, чеснок выделяет сернистые соединения, когда его режут или раздавливают. А вот пищевая сода – щелочная, поэтому помогает расщеплять вонючие молекулы сырка, оставляя руки без резкого запаха. Можно просто помыть руки содой вместо мыла, или смешать ее с водой до образования кашицы, и уже этим средством оттирать руки от чеснока.
Какие еще советы стоит знать?
