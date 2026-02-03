Следы от пригорания исчезнут за считанные секунды: как почистить утюг от грязи

Подгоревший утюг способен испортить одежду, поэтому темные и липкие пятна надо сразу выводить. Решить проблему можно благодаря простым средствам, которые уже есть на вашей кухне или в ванной комнате.

Чаще всего утюг пригорает из-за синтетических тканей или деликатных принтов, которые быстро плавятся и прилипают к горячей подошве, пишет Interia Kobieta. Пригорание может произойти даже тогда, если оставить утюг на ткани на несколько секунд дольше, чем нужно.

Если утюг не чистится регулярно, то накипь, пыль или остатки моющих средств под воздействием тепла превращаются в черные пятна на подошве. Специалисты не советуют сразу использовать агрессивные химические средства. Иногда домашние средства такие же эффективные и позволяют быстро справиться с проблемой.

Чем отчистить подошву утюга?

Зубная паста и уксус

Прекрасно выводит нагар с утюга смесь зубной пасты и уксуса. Нужно насыпать столовую ложку белой зубной пасты в небольшую миску, добавить 120 миллиграммов уксуса и тщательно перемешать. Пасту нужно нанести на холодную подошву и потереть мягкой тканью. Через несколько минут достаточно лишь убрать все влажной салфеткой и высушить.

Мыльные хлопья

В теплой воде нужно растворить натертое мыло и протереть этой смесью утюг с пятнами и жирными остатками. Метод подходит для керамических или тефлоновых подошв.



Подошву утюга легко очистить / Фото Pexels

Лимонный сок

С небольшими и свежими пятнами хорошо справляется лимонный сок. Нужно лишь смочить ватный диск или мягкую ткань в сок и осторожно протереть загрязненные участки. Чтобы не повредить поверхность, абразивных губок или щеток лучше избегать.

Чем еще можно отчистить утюг?

Чтобы очистить утюг от нагара, специалисты советуют использовать таблетку парацетамола, пишет Express. Потрите ею подошву утюга при высокой температуре, а затем уберите остатки влажной тряпкой. Специалисты рекомендуют чистить утюг сразу после обнаружения тусклости или пятен, а от накипи – каждые 3 месяца.

Какие еще советы стоит знать?