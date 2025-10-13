Каждый из нас очищал раковину многими различными способами. Большинство из них эффективны, но требуют смешивания каких-то ингредиентов или использования химических средств.

Хозяйки же рассказали об одном интересном способе, для которого не понадобится никаких дополнительных растворов или тряпок, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Читайте также Сетка вытяжки будет блестеть: элементарный раствор работает лучше других средств

Чем отчистить раковину?

В соцсетях популярности набрала обычная бумага для выпечки, которая способна отчистить кухонную раковину до блеска. Пергамент имеет восковое или силиконовое покрытие, которое не дает тесту прилипать, поэтому именно оно хорошо полирует металлические поверхности. Благодаря бумаге для выпечки можно легко избавиться от известкового налета на кранах, раковине или блестящих столешницах.



Пергаментная бумага прекрасно очищает краны / Фото Pexels

Пергамент мягко счищает налет и остатки воды, не царапая металл или эмаль. После полировки образуется тонкий слой, который не даст воде задержаться, поэтому пятен будет гораздо меньше. Бумага является безопасным, поэтому подходит для нержавейки, эмали или стекла.

Краны надо протирать на сухо пергаментом без воды и любых других средств. Несколько секунд – и раковина станет невероятно чистой. Благодаря такому способу, кухню или ванную удастся поддерживать в хорошем состоянии каждый день.

Отмыть налет из кранов можно благодаря натуральному средству, пишет Express. Хозяйки часто используют раствор столового уксуса и воды, однако помощным является также яблочный уксус. Его нужно использовать в неразбавленном виде. На ткань наливают немного уксусом, а тогда влажную тряпку прикладывают к крану на несколько минут. После протирания налет исчезнет достаточно быстро.

Чем отчистить жир с духовки?