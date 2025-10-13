Кожен з нас очищував раковину багатьма різними способами. Більшість з них ефективні, але потребують змішування якихось інгредієнтів чи використання хімічних засобів.

Господині ж розповіли про один цікавий спосіб, для якого не знадобиться ніяких додаткових розчинів або ганчірок, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Чим відчистити раковину?

У соцмережах популярності набрав звичайний папір для випічки, який здатен відчистити кухонну раковину до блиску. Пергамент має воскове чи силіконове покриття, яке не дає тісту прилипати, тож саме воно гарно полірує металеві поверхні. Завдяки паперу для випічки можна легко позбутися від вапняного нальоту на кранах, раковині чи блискучих стільницях.



Пергаментний папір чудово очищує крани / Фото Pexels

Пергамент м’яко зчищає наліт й залишки води, не дряпаючи метал чи емаль. Після полірування утвориться тонкий шар, який не дасть воді затриматися, тож плям буде набагато менше. Папір є безпечним, тож підходить для нержавійки, емалі чи скла.

Крани треба протирати на сухо пергаментом без води та будь-яких інших засобів. Кілька секунд – і раковина стане неймовірно чистою. Завдяки такому способу, кухню чи ванну вдасться підтримувати в гарному стані кожного дня.

Відмити наліт з кранів можна завдяки натуральному засобу, пише Express. Господині часто використовують розчин столового оцту й води, однак помічним є також яблучний оцет. Його потрібно використовувати в нерозбавленому вигляді. На тканину наливають трохи оцтом, а тоді вологу ганчірку прикладають до крана на кілька хвилин. Після протирання наліт зникне досить швидко.

Чим відчистити жир з духовки?