Раковина засяє за 1 хвилину: набирає популярності один домашній трюк
- Папір для випічки може ефективно очищати кухонну раковину без використання додаткових засобів, завдяки своєму восковому чи силіконовому покриттю.
- Для видалення нальоту з кранів можна використовувати нерозбавлений яблучний оцет, нанісши його на тканину та приклавши до поверхні на кілька хвилин.
Кожен з нас очищував раковину багатьма різними способами. Більшість з них ефективні, але потребують змішування якихось інгредієнтів чи використання хімічних засобів.
Господині ж розповіли про один цікавий спосіб, для якого не знадобиться ніяких додаткових розчинів або ганчірок, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.
Чим відчистити раковину?
У соцмережах популярності набрав звичайний папір для випічки, який здатен відчистити кухонну раковину до блиску. Пергамент має воскове чи силіконове покриття, яке не дає тісту прилипати, тож саме воно гарно полірує металеві поверхні. Завдяки паперу для випічки можна легко позбутися від вапняного нальоту на кранах, раковині чи блискучих стільницях.
Пергаментний папір чудово очищує крани / Фото Pexels
Пергамент м’яко зчищає наліт й залишки води, не дряпаючи метал чи емаль. Після полірування утвориться тонкий шар, який не дасть воді затриматися, тож плям буде набагато менше. Папір є безпечним, тож підходить для нержавійки, емалі чи скла.
Крани треба протирати на сухо пергаментом без води та будь-яких інших засобів. Кілька секунд – і раковина стане неймовірно чистою. Завдяки такому способу, кухню чи ванну вдасться підтримувати в гарному стані кожного дня.
Відмити наліт з кранів можна завдяки натуральному засобу, пише Express. Господині часто використовують розчин столового оцту й води, однак помічним є також яблучний оцет. Його потрібно використовувати в нерозбавленому вигляді. На тканину наливають трохи оцтом, а тоді вологу ганчірку прикладають до крана на кілька хвилин. Після протирання наліт зникне досить швидко.
Чим відчистити жир з духовки?
Щоб очистити скляні дверцята духовки, потрібно нанести пасту з харчової соди, води та рідини для миття посуду на 15 хвилин, а потім протерти губкою та серветкою з мікрофібри.
Для чищення духовки також можна використовувати лимонний сік, розпушувач для тіста та алюмінієву фольгу для ефективного видалення жиру.
Часті питання
Який метод очищення раковини був описаний у статті?
У статті описаний метод очищення раковини за допомогою звичайного паперу для випічки. Пергаментний папір має воскове чи силіконове покриття, яке дозволяє ефективно полірувати металеві поверхні без використання додаткових розчинів або ганчірок.
Чому пергаментний папір підходить для очищення кухонних поверхонь?
Пергаментний папір підходить для очищення кухонних поверхонь, тому що його покриття запобігає прилипанню і м'яко зчищає наліт та залишки води, не дряпаючи метал або емаль. Він утворює тонкий шар, який не дає воді затримуватися, зменшуючи кількість плям.
Які альтернативні засоби для очищення кранів згадуються в статті?
У статті згадується використання столового та яблучного оцту як альтернативні засоби для очищення кранів. Яблучний оцет рекомендується використовувати в нерозбавленому вигляді. Його наносять на тканину, яку прикладають до крана, щоб швидко видалити наліт.