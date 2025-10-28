Кран снова заблестит за 5 минут: удивительная сила меламиновой губки

Кран со временем начинает терять блеск и покрывается известковым налетом и ржавчиной. Часто мы беремся за уксус, соду или бытовую химию, но есть одно средство, которым пользуются самые опытные хозяйки.

Обычная меламиновая губка способна заменить множество моющих средств, пишет 24 Канал со ссылкой на ""Homes and Gardens". Весь секрет скрывается в материале, который имеет сверхтонкую шлифовальную поверхность. Губка стирает налет и не повреждает металл.

Как отчистить кран меламиновой губкой?

Перед началом процедуры наденьте резиновые перчатки, чтобы сохранить кожу рук. Далее нужно отрезать небольшой кусочек меламиновой губки, чтобы очистить старый кран.

Смочите губку в теплой воде и слегка отожмите избыток жидкости. Губка должна остаться влажной, но не мокрой. Приложите губку к месту с налетом и слегка потрите. Уже через несколько секунд металл начнет блестеть.

После того, как кран снова будет иметь чистый вид, нужно протереть поверхность влажной мягкой тканью, чтобы придать зеркальный блеск.



Кран от меламиновой губки будет блестеть / Фото Pexels

Обратите внимание на то, что меламиновую губку нельзя использовать с моющими средствами. Для отчистки пятен достаточно лишь ею потереть ванну, плиту, кафель или дверные ручки.

Издание Express пишет, что меламиновая губка прекрасно отчищает кроссовки. Нужно только ее смочить и очистить подошву на обуви. Благодаря такому действию белые кроссовки даже не придется бросать в стирку и долго ожидать того, чтобы они высохли.

