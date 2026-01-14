Укр Рус
14 января, 23:21
2

Как ухаживать за "мужским счастьем": чем особенный антуриум и какое ему нужно внимание

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Антуриум требует рассеянного света, идеальной температуры 20-25°C и высокой влажности, поскольку он происходит из тропических лесов.
  • Поливать растение следует зимой раз в 7-10 дней, а летом – дважды в неделю, используя воду комнатной температуры с возможным добавлением лимонного сока.

Антуриум – особенный цветок, и уход ему нужен соответствующий. Недаром же он получил название "мужское счастье".

Антуриум – особый цветок, который ценят за яркую и оригинальную внешность. Он не очень капризный, но без внимания его оставить нельзя, как и мужское счастье, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Morele.

Как ухаживать за цветком "мужское счастье"?

Прежде всего нужно позаботиться о правильном освещении. Антуриму нужен рассеянный свет – прямые солнечные лучи для него вредны. Зимой цветку можно дать дополнительное освещение, но без фанатизма.

Цветок, который будет радовать глаз / Фото Obi

Что касается температуры, то оптимальный диапазон для "мужского счастья" – 20 – 25 градусов. Это растение очень чувствительно к перепадам температуры и сквознякам, поэтому сейчас цветок лучше ставить где-то вблизи источника тепла.

Влажность – еще один параметр, на который стоит обращать внимание. Антуриум привезен из тропических лесов, поэтому чем выше влажность – тем лучше.

Как поливать "мужское счастье"?

Полив – ключевой аспект ухода за Антуриумом. Зимой подливать растение нужно раз в 7 – 10 дней, а в теплое время – 2 раза в неделю, советует Obi.

Вода должна быть комнатной температуры, для подкормки можно добавить немного лимонного сока. Не наливайте слишком много воды, иначе корни начнут гнить.

Какие советы стоит запомнить?

Частые вопросы

Какое освещение подходит для цветка 'мужское счастье'?

Антуриуму нужен рассеянный свет - прямые солнечные лучи для него вредны. Зимой можно обеспечить дополнительное освещение, но без фанатизма.

Какая оптимальная температура для выращивания антуриума?

Оптимальный диапазон температур для 'мужского счастья' - 20–25 градусов. Растение чувствительно к перепадам температуры и сквознякам, поэтому его лучше ставить вблизи источника тепла.

Как часто нужно поливать антуриум в разное время года?

Зимой антуриум нужно поливать раз в 7–10 дней, а в теплое время года - 2 раза в неделю. Вода должна быть комнатной температуры, и не следует наливать слишком много, чтобы избежать гниения корней.

