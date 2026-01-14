Как ухаживать за "мужским счастьем": чем особенный антуриум и какое ему нужно внимание

Антуриум – особенный цветок, и уход ему нужен соответствующий. Недаром же он получил название "мужское счастье".

Антуриум – особый цветок, который ценят за яркую и оригинальную внешность. Он не очень капризный, но без внимания его оставить нельзя, как и мужское счастье, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Morele.

Интересно Конденсата на окнах не будет вообще: нужен только один копеечный предмет

Как ухаживать за цветком "мужское счастье"?

Прежде всего нужно позаботиться о правильном освещении. Антуриму нужен рассеянный свет – прямые солнечные лучи для него вредны. Зимой цветку можно дать дополнительное освещение, но без фанатизма.

Цветок, который будет радовать глаз / Фото Obi

Что касается температуры, то оптимальный диапазон для "мужского счастья" – 20 – 25 градусов. Это растение очень чувствительно к перепадам температуры и сквознякам, поэтому сейчас цветок лучше ставить где-то вблизи источника тепла.

Влажность – еще один параметр, на который стоит обращать внимание. Антуриум привезен из тропических лесов, поэтому чем выше влажность – тем лучше.

Как поливать "мужское счастье"?

Полив – ключевой аспект ухода за Антуриумом. Зимой подливать растение нужно раз в 7 – 10 дней, а в теплое время – 2 раза в неделю, советует Obi.

Вода должна быть комнатной температуры, для подкормки можно добавить немного лимонного сока. Не наливайте слишком много воды, иначе корни начнут гнить.

Какие советы стоит запомнить?