Как ухаживать за "мужским счастьем": чем особенный антуриум и какое ему нужно внимание
- Антуриум требует рассеянного света, идеальной температуры 20-25°C и высокой влажности, поскольку он происходит из тропических лесов.
- Поливать растение следует зимой раз в 7-10 дней, а летом – дважды в неделю, используя воду комнатной температуры с возможным добавлением лимонного сока.
Антуриум – особенный цветок, и уход ему нужен соответствующий. Недаром же он получил название "мужское счастье".
Антуриум – особый цветок, который ценят за яркую и оригинальную внешность. Он не очень капризный, но без внимания его оставить нельзя, как и мужское счастье, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Morele.
Как ухаживать за цветком "мужское счастье"?
Прежде всего нужно позаботиться о правильном освещении. Антуриму нужен рассеянный свет – прямые солнечные лучи для него вредны. Зимой цветку можно дать дополнительное освещение, но без фанатизма.
Цветок, который будет радовать глаз / Фото Obi
Что касается температуры, то оптимальный диапазон для "мужского счастья" – 20 – 25 градусов. Это растение очень чувствительно к перепадам температуры и сквознякам, поэтому сейчас цветок лучше ставить где-то вблизи источника тепла.
Влажность – еще один параметр, на который стоит обращать внимание. Антуриум привезен из тропических лесов, поэтому чем выше влажность – тем лучше.
Как поливать "мужское счастье"?
Полив – ключевой аспект ухода за Антуриумом. Зимой подливать растение нужно раз в 7 – 10 дней, а в теплое время – 2 раза в неделю, советует Obi.
Вода должна быть комнатной температуры, для подкормки можно добавить немного лимонного сока. Не наливайте слишком много воды, иначе корни начнут гнить.
Какие советы стоит запомнить?
