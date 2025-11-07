Разъест трубы и наделает беды – чем нельзя пробивать слив

Когда вода из раковины не стекает, то большинство из нас используют химическое средство для прочистки труб. Однако не всегда его можно заливать, потому что некоторые агрессивные химикаты разрушают сантехнику.

Если химическими средствами постоянно пользоваться, то со временем могут возникнуть трещины и протечки на трубах, и, как следствие, это приведет к ремонту труб, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Чем нельзя чистить трубы?

Сантехники не советуют прочищать засоры химическими средствами. В большинстве из них содержатся кислоты или щелочи, которые запускают сильные химические реакции. Они растворяют грязь и жир, но и повреждают стенки труб. Со временем пластик начинает портиться, а металлические элементы становятся подверженными коррозии.

Кроме того, такие средства вредны еще и тем, что выделяют токсичные пары. Это вредит сантехнике и представляет опасность для людей. Не стоит использовать абразивные порошки, потому что они царапают поверхность и разрушают защитный слой труб. Провоцируют коррозию отбеливатели и средства с хлором.



Раковину стоит очищать натуральными средствами / Фото Pexels

Чем можно прочищать трубы?

Обычные экологические методы являются куда более безопасными. Залейте в раковину горячую воду с уксусом и содой. Шипучая реакция растворит жир и отложения, не повредив пластик.

Ферментные средства хорошо убирают органические остатки – остатки пищи или волос. Они действуют мягко и результативно.

Если после всех действий вода не будет стекать, то лучше обратиться к сантехнику, который очистит трубу без использования агрессивной химии.

Прочистить слив раковины можно за 60 секунд, пишет City Magazine. Нужно воспользоваться смесью из 1 литра кипятка и половины стакана средства для мытья посуды. Специалисты рекомендуют избегать слива масла или жира в раковину, чтобы избежать засоров.

Какие лайфхаки надо знать?