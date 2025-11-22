Как за считанные минуты сделать пол теплее: четкие рекомендации

В большинстве областей уже выпал снег, поэтому температура резко снизились. И хотя дома работает отопление, холод может сильно тянуть с пола. Чтобы исправить ситуацию, стоит воспользоваться простыми советами, чтобы дом стал теплее и уютнее.

Сделать пол теплее можно достаточно просто, пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Lining. Нужно лишь добавить несколько небольших изменений, которые ощутимо утеплят поверхность уже сегодня.

Как утеплить пол?

Расстелите ковер на полу

Холодный деревянный или плиточный пол способен значительно снизить температуру в комнате. Ковры и дорожки добавят слой теплоизоляции, задержат температуру и уменьшат подъем холодного воздуха снизу. Самыми эффективными считаются толстые шерстяные или ворсистые ковры с подкладкой.



Ковер сохраняет тепло в комнате / Фото Freepik

Закройте щели

Если в комнате есть щели, то их можно закрыть тканью. Дополнительно закройте щели под дверью уплотнителем, а вдоль плинтусов используйте ленту от сквозняков.

Используйте локальный обогрев

Для быстрого эффекта подойдут небольшие коврики. Они быстро нагреют поверхность в рабочих зонах или возле кровати.

Дополнительно наденьте тапки

Чтобы не было холодно в ноги от пола – обязательно носите теплые носки и домашнюю обувь. Шерстяные носки согревают ноги, а в домашних тапках ходить по полу гораздо теплее.

