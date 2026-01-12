Зачем чайные пакетики класть в обувь: крутой лайфхак, который надо знать всем

Довольно часто обувь может иметь неприятный запах. Избежать этого можно достаточно просто даже без использования дорогих средств. Есть один замечательный лайфхак, которым пользуются все.

Чтобы избежать плохого запаха обуви, стоит воспользоваться вещью, которая найдется в каждом доме, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток блогера Райса.

Как избежать плохого запаха обуви?

Мужчина рассказал в видеоролике, что давно использует лайфхак, который применяла еще его бабушка. Блогер Райс отметил, что лучше всего избежать неприятной обуви помогают пакетики именно зеленого чая, которые прекрасно борются со стойким запахом.

Он даже показал, как это работает на практике. После активного дня или игры в гольф, он кладет несколько пакетиков внутрь обуви, накрывает бумагой и оставляет на сутки. В результате обувь становится заметно свежее без посторонних запахов.

Эффективность метода проста: чайные пакетики впитывают влагу, которая и является причиной неприятного запаха. А еще чай оставляет ощущение свежести. Следует также понимать, что лучше всего справляется с проблемой именно зеленый чай, черный или фруктовый – не даст того эффекта.

Лайфхак, который поможет избежать неприятного запаха обуви: смотрите видео

Способ хоть и действенный, но не стоит его применять сразу после дождя или прогулки в сильный снег. Намокший пакетик чая может оставить внутри обуви пятно, если стелька светлого цвета.

Чем еще можно освежить обувь?

Лавровый лист можно использовать как природный дезодорант для зимней обуви, чтобы избавиться от неприятных запахов и бактерий, пишет Apartment Therapy. Кроме того, лавровые листья также эффективно отпугивает вредителей в карманах курток и может помочь отбелить белье и отпугнуть тараканов.

Какие интересные советы стоит знать?