Чайная заварка – "сокровище" для растений: вот какую пользу она дает
- Чайная заварка содержит полезные микроэлементы, такие как кальций, железо, магний и калий, которые способствуют росту и развитию комнатных растений.
- Чайную заварку следует использовать в виде слабого раствора для подкормки растений, чтобы избежать закисания почвы, а использованные пакетики чая можно компостировать.
Большинство из нас выбрасывают чайную заварку, потому что для повторного заваривания она не годится. Однако опытные хозяйки рассказали, что чайная заварка может стать натуральным удобрением для комнатных растений.
В чайной заварке содержится много полезных веществ, пишет 24 Канал со ссылкой на Best home ideas. В чаинках присутствуют микроэлементы – кальций, железо, магний и калий, которые повышают устойчивость растений и способствуют лучшему росту и развитию.
Калий в заварке способствует росту растений, кальций формирует корневую систему, а магний улучшает фотосинтез.
Как использовать чайную заварку для растений?
Чайная подкормка подходит для большинства комнатных растений. Вносить раствор нужно осторожно, потому что перенасыщение может подкислить почву, а его очень не любят кактусы и суккуленты.
Чайная заварка имеет пользу для растений / Фото Pexels
Использовать можно черный или зеленый чай без ароматизаторов и фруктовых добавок. Лучшей подпиткой является листовой чай, а вот пакетики с ароматизаторами или определенными примесями – не подходят. В них могут содержаться нежелательные химические вещества.
Чайную заварку нельзя вносить в почву в чистом виде, потому что это может привести к плесени или закисанию растений. Нужно приготовить слабый раствор, где на 3 литра горячей воды добавляется столовая ложка заварки. Средству нужно дать остыть, а тогда поливать им растения раз в 2 – 3 недели.
Полезной является не только чайная заварка, но и использованные пакетики чая, пишет Martha Stewart. Чайные листья довольно полезны для сада и комнатных растений, поэтому пакетики можно компостировать. Нужно их раскрыть и насыпать на почву. В составе чайных пакетиков содержатся вещества, которые будут способствовать активному росту растений.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Старые газеты можно использовать как подстилку для домашних животных, материал для папье маше, или для протирания окон без разводов.
Использование средства для мытья посуды на микрофибровой ткани поможет удалить конденсат с окон и предотвратить его повторное появление.
