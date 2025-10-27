Чайна заварка – "скарб" для рослин: ось яку користь вона дає

Більшість з нас викидають чайну заварку, бо для повторного заварювання вона не годиться. Однак досвідчені господині розповіли, що чайна заварка може стати натуральним добривом для кімнатних рослин.

У чайній заварці міститься багато корисних речовин, пише 24 Канал з посиланням на Best home ideas. У чаїнках присутні мікроелементи – кальцій, залізо, магній та калій, які підвищують стійкість рослин та сприяють кращому росту й розвитку.

Читайте також Не викидайте зів’ялі пелюстки троянд – вони є "золотом" для смородини та малини

Калій у заварці сприяє росту рослин, кальцій формує кореневу систему, а магній покращує фотосинтез.

До речі, знайти чай за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Як використовувати чайну заварку для рослин?

Чайна підживка підходить для більшості кімнатних рослин. Вносити розчин потрібно обережно, бо перенасичення може підкислити ґрунт, а його дуже не люблять кактуси та сукуленти.



Чайна заварка має користь для рослин / Фото Pexels

Використовувати можна чорний чи зелений чай без ароматизаторів та фруктових добавок. Найкращим підживленням є листовий чай, а от пакетики з ароматизаторами чи певними домішками – не підходять. У них можуть міститися небажані хімічні речовини.

Чайну заварку не можна вносити у ґрунт в чистому вигляді, бо це може призвести до цвілі чи закисання рослин. Потрібно приготувати слабкий розчин, де на 3 літри гарячої води додається столова ложка заварки. Засобу потрібно дати охолонути, а тоді поливати ним рослини раз на 2 – 3 тижні.

Корисною є не лише чайна заварка, але й використані пакетики чаю, пише Martha Stewart. Чайне листя є доволі корисним для саду й кімнатних рослин, тому пакетики можна компостувати. Потрібно їх розкрити й насипати на ґрунт. У складі чайних пакетиків містяться речовини, які сприятимуть активному росту рослин.

Які ще лайфхаки варто знати?