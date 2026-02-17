Чем очистить стиральную машинку от грязи и плесени: одежда начнет приятно пахнуть

Одежда и полотенца даже после стирки могут иметь неприятный запах вместо свежего. Проблема скрывается не в плохом качестве порошка, а в стиральной машине – остатках моющего средства, налете, плесени на дозаторах и уплотнителях.

Для устранения проблемы не всегда нужно покупать специальные средства, пишет Interia Kobieta.

Чем очистить контейнер стиральной машины?

Начните с контейнера для моющего средства. Выньте его и смочите в миске с теплой водой и уксусом в пропорции 2:1. Из-за жесткой воды появляется быстро известковый налет, поэтому уксус может помочь. После 30 минут замачивания надо промыть дозатор под проточной водой и протереть губкой. Контейнер станет чистым, без налета и неприятного запаха.

Чем очистить барабан?

Чтобы избавиться от запаха внутри машины, можно использовать пищевую соду. В дозатор нужно налить четверть стакана соды и запустить стирку без одежды и порошка на 1,5 часа при температуре 60 градусов. После завершения надо оставить дверцу открытой, чтобы машина полностью высохла.



Барабан нужно тщательно очищать / Фото Pexels

Чем очистить фильтр и уплотнители?

Специалисты также советуют почистить фильтр. Поскольку именно там часто накапливается грязь. Перед откручиванием нужно поставить под него миску, чтобы не разлилась вода. Замачивать фильтр стоит в уксусном растворе (2:1) на 30 минут, а тогда почистить губкой.

Уплотнители стоит протереть мягкой тканью, смоченной в воде с содой (достаточно взять 3 чайные ложки на стакан воды). Для труднодоступных мест можно использовать старую зубную щетку с мягкой щетиной. После всех этих процедур результат будет сразу ощутим. Стиральная машина не будет отдавать никаких затхлых запахов, а белье будет пахнуть свежестью без использования кондиционера.

Что спасет стиральную машину от поломки?

Эксперты советуют оставлять место для руки в барабане стиральной машины, чтобы избежать поломок и обеспечить качественную стирку, пишет Good Houskeeping. Если ладонь свободно продвигается внутрь и ею даже можно пошевелить – объем выбран правильно. Некоторые вещи, как тряпки и полотенца, следует стирать в горячей воде для эффективной очистки от микробов.

Что еще стоит знать?