Черные батареи лучше греют, чем белые: специалисты рассказали важный нюанс
- Черные радиаторы лучше поглощают и излучают тепло, чем белые, благодаря способности темного цвета поглощать больше инфракрасной энергии.
- Установка полки из термостойких материалов над радиатором может улучшить распределение тепла, снизить потребление энергии и расходы на коммунальные услуги.
Раньше радиаторы старались скрыть, поэтому красили их в цвет стен. Сейчас он уже становится деталью в интерьере. Но кроме красоты черная батарея имеет определенное преимущество, и оно заключается в большей отдаче тепла.
Специалисты говорят, что черный цвет радиаторов делает пространство более изысканным, но для многих станет неожиданностью факт о тепле и эффективности именно черных батарей, пишет City Magazine.
Почему белые радиаторы стоит перекрасить?
Отличия не являются сильно разительными, однако темный цвет поглощает и отдает тепло гораздо лучше, чем светлый. Это означает, что именно черный радиатор направляет больше тепла в помещение.
Черная поверхность действительно лучше поглощает и излучает тепло по сравнению со светлой. Это происходит потому, что темные цвета поглощают больше инфракрасной энергии. Технически черный радиатор может излучать немного больше тепла, чем белый, и может быть немного лучше.
Черные радиаторы дольше сохраняют тепло / Фото Pexels
Белые радиаторы немного капризны, потому что на них часто собирается заметная пыль и пятна, а следы чистки всегда заметны на светлой поверхности. Черный цвет в этом смысле гораздо более снисходительный. На черной поверхности неровности менее заметны. Это означает, что их не придется часто мыть.
Что сделать, чтобы в комнате стало еще теплее?
Установка полки над радиатором помогает лучше распределять тепло в комнате и снизить потребление энергии, говорится на британском ресурсе Express. Для безопасности расстояние между радиатором и полкой должно быть не менее 15 сантиметров, а полка должна быть из термостойких материалов.
Такой подход ускорит нагрев помещения и сделает его более равномерным. В результате система отопления будет работать уже не так интенсивно, поэтому снизится и потребление энергии, а вместе с этим и расходы на коммунальные услуги.
Какие еще есть важные советы на тему радиаторов?
Эксперт советует включать отопление за час до сна, чтобы уменьшить потери тепла ночью и снизить счета за электроэнергию.
Пожарные предостерегают от содержания одежды, одеял, книг, бумаги, мебели, легковоспламеняющихся жидкостей и электронных устройств возле радиатора из-за риска пожара.
