10 февраля, 16:53
3

Черные батареи лучше греют, чем белые: специалисты рассказали важный нюанс

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Черные радиаторы лучше поглощают и излучают тепло, чем белые, благодаря способности темного цвета поглощать больше инфракрасной энергии.
  • Установка полки из термостойких материалов над радиатором может улучшить распределение тепла, снизить потребление энергии и расходы на коммунальные услуги.

Раньше радиаторы старались скрыть, поэтому красили их в цвет стен. Сейчас он уже становится деталью в интерьере. Но кроме красоты черная батарея имеет определенное преимущество, и оно заключается в большей отдаче тепла.

Специалисты говорят, что черный цвет радиаторов делает пространство более изысканным, но для многих станет неожиданностью факт о тепле и эффективности именно черных батарей, пишет City Magazine.

Почему белые радиаторы стоит перекрасить?

Отличия не являются сильно разительными, однако темный цвет поглощает и отдает тепло гораздо лучше, чем светлый. Это означает, что именно черный радиатор направляет больше тепла в помещение.

Черная поверхность действительно лучше поглощает и излучает тепло по сравнению со светлой. Это происходит потому, что темные цвета поглощают больше инфракрасной энергии. Технически черный радиатор может излучать немного больше тепла, чем белый, и может быть немного лучше.


Черные радиаторы дольше сохраняют тепло / Фото Pexels

Белые радиаторы немного капризны, потому что на них часто собирается заметная пыль и пятна, а следы чистки всегда заметны на светлой поверхности. Черный цвет в этом смысле гораздо более снисходительный. На черной поверхности неровности менее заметны. Это означает, что их не придется часто мыть.

Что сделать, чтобы в комнате стало еще теплее?

Установка полки над радиатором помогает лучше распределять тепло в комнате и снизить потребление энергии, говорится на британском ресурсе Express. Для безопасности расстояние между радиатором и полкой должно быть не менее 15 сантиметров, а полка должна быть из термостойких материалов.

Такой подход ускорит нагрев помещения и сделает его более равномерным. В результате система отопления будет работать уже не так интенсивно, поэтому снизится и потребление энергии, а вместе с этим и расходы на коммунальные услуги.

Какие еще есть важные советы на тему радиаторов?

