Необходим в жару: виды и особенности термостатов автомобильных: виды и особенности термостатов автомобильных

Автомобильный термостат - это ключевой элемент системы охлаждения, от которого зависит стабильная работа двигателя. Его задача контролировать температуру охлаждающей жидкости и поддерживать ее в оптимальном состоянии.

Именно благодаря наличию термостата, двигатель работает эффективно, пишет Eureka. Топливо сгорает правильно, а риски перегрева или переохлаждения сводятся к минимуму.

Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про термостати – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення. А якщо бюджет обмежений, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців. Зокрема, можна підібрати все необхідне для автомобіля.

Как работает автомобильный термостат?

Термостат имеет простую, но продуманную конструкцию – это корпус с восковым наполнителем, клапан и пружина.



Автомобильный термостат необходим в жару / Фото Pexels

Когда двигатель нагревается, воск внутри расширяется и давит на шток, открывая клапан. В этот момент охлаждающая жидкость начинает проходить через радиатор, где отдает лишнее тепло.

Когда же температура падает, воск уменьшается в объеме, пружина возвращает клапан в закрытое положение – и жидкость снова циркулирует только внутри двигателя. Это помогает ему быстрее прогреться до рабочей температуры.

Какие есть термостаты по принципу работы?

С восковой таблеткой

Это самый распространенный вариант. Внутри находится воск, который реагирует на изменение температуры: при нагревании он расширяется и открывает клапан, запуская циркуляцию через радиатор.

С сильфонным наполнителем

В таких термостатах используется специальный элемент (сильфон), заполненный жидкостью. Под воздействием температуры она расширяется и воздействует на клапан, открывая поток охлаждающей жидкости.

Какие есть виды термостатов?

Одноклапанные термостаты

Их конструкция достаточно базовая, поскольку они открывают только поток охлаждающей жидкости к радиатору, не контролируя байпас.

Из-за этого регулирование температуры происходит менее точно с возможными перепадами – двигатель может или дольше прогреваться или резко охлаждаться. Именно поэтому в современных авто от них почти отказались.

Двухклапанные термостаты

Практически во всех двигателях сегодня устанавливаются двухклапанные термостаты, пишет Tomorrows Technician. Их особенность – работа с байпасом (обводным каналом). Когда термостат закрыт, жидкость циркулирует только внутри двигателя. Это позволяет избежать перегрева отдельных зон и обеспечивает равномерный прогрев.

В процессе открывания часть жидкости направляется к радиатору, а часть – продолжает двигаться по двигателю. Когда температура достигает нужного уровня, байпас перекрывается, и весь поток уходит через радиатор.

Такой принцип работы позволяет избегать резких перепадов температуры и поддерживать стабильный режим работы двигателя.

Электронные термостаты

Современные технологии сделали еще один шаг вперед, и теперь появились термостаты с электронным управлением.

Они имеют дополнительный нагревательный элемент, благодаря чему техника автомобиля может влиять на момент открывания клапана в зависимости от условий: нагрузки, оборотов двигателя и температуры.

Даже в случае отказа электронной части, термостат не потеряет своей базовой функции и все равно откроется при безопасной температуре.

Вместе с современными системами охлаждения такие термостаты позволяют максимально точно контролировать температуру двигателя.

Термостат является очень важным элементом в работе автомобиля, поскольку защищает двигатель от перегрева и помогает ему быстро достичь рабочей температуры. Это влияет на управляемость авто, эффективность обогрева салона и уровень выбросов.