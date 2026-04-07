Розы будут цвести до осени: дачники советуют использовать одно удобрение
В апреле садоводов призывают выполнить одну задачу, которая улучшит рост и цветение роз до конца осени. Речь идет о внесении удобрения, которое имеет невероятное влияние на кусты цветов.
Эксперт Лиам Беддалл, который выращивает и разводит розы, рассказал о пользе одной подкормки, пишет Express.
Чем надо подкормить розы в апреле?
По его словам, лучшим удобрением для цветов является специальное удобрение на гранулированной основе с медленным высвобождением. Его преимущество заключается в том, что оно медленно разлагается в течение всего сезона, а это значит, что кусты постоянно будут иметь доступ к питательным веществам.
Розы – очень голодные растения, и внесение удобрений пополняет утраченные питательные вещества и стимулирует энергичный рост,
– отметил садовод.
Именно апрель идеально подходит для подкормки роз, поскольку в это время начинают появляться новые листья, что сигнализирует о начале вегетационного периода.
Розы нужно подкормить удобрениями / Фото Pexels
Вносить удобрение непрерывного действия с медленным высвобождением рекомендуется вносить только раз в начале сезона. Другие удобрения можно использовать только один раз весной, а тогда еще раз после первого цветения, чтобы способствовать повторному цветению цветов.
Добрива для троянди можна придбати на Prom. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.
Основная апрельская подкормка для роз очень важна для успешного выращивания роз. Однако будьте аккуратными с различными видами удобрения, потому что перекармливание может нанести больше вреда, чем пользы.
Какие сорта роз можно посадить весной?
Сажать розы можно уже от начала апреля до конца мая. Сорта роз "Леонардо да Винчи", "Red Леонардо да Винчи" и "Помпонелла" отмечаются эффектным цветением и устойчивостью к болезням, говорится на ютуб-канале "Современные цветники". Для успешного выращивания роз рекомендуется сажать их на освещенных участках с питательной почвой, добавляя органические удобрения во время посадки.
Садовод Саймон Акеройд рекомендует использовать колючие ветки роз или ежевики для защиты растений от слизней, размещая их вокруг растений для создания естественного барьера.
Для защиты малины от вредителей рекомендуется использовать дрожжевой и чесночный спреи, которые легко приготовить дома.
