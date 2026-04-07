Троянди будуть цвісти до осені: дачники радять використовувати одне добриво

У квітні садівників закликають виконати одне завдання, яке покращить ріст та цвітіння троянд аж до кінця осені. Йдеться про внесення добрива, яке має неймовірний вплив на кущі квітів.

Експерт Ліам Беддалл, який вирощує та розводить троянди, розповів про користь одного підживлення, пише Express.

Чим треба підживити троянди у квітні?

За його словами, найкращим добривом для квітів є спеціальне добриво на гранульованій основі з повільним вивільненням. Його перевага полягає в тому, що воно повільно розкладається впродовж всього сезону, а це означає, що кущі постійно будуть мати доступ до поживних речовин.

Троянди – дуже голодні рослини, і внесення добрив поповнює втрачені поживні речовини та стимулює енергійний ріст,

– зазначив садівник.

Саме квітень ідеально підходить для підживлення троянд, оскільки в цей час починає з’являтися нове листя, що сигналізує про початок вегетаційного періоду.



Троянди потрібно підживити добривами

Вносити добриво безперервної дії з повільним вивільненням рекомендовано вносити лише раз на початку сезону. Інші добрива можна використовувати лише один раз навесні, а тоді ще раз після першого цвітіння, щоб сприяти повторному цвітінню квітів.

Основне квітневе підживлення для троянд є дуже важливим для успішного вирощування троянд. Проте будьте акуратними з різними видами добрива, бо перегодовування може завдати більше шкоди, ніж користі.

Які сорти троянд можна посадити навесні?

Садити троянди можна вже від початку квітня до кінця травня. Сорти троянд "Леонардо да Вінчі", "Red Леонардо да Вінчі" та "Помпонелла" відзначаються ефектним цвітінням і стійкістю до хвороб, йдеться на ютуб-каналі "Сучасні квітники". Для успішного вирощування троянд рекомендується садити їх на освітлених ділянках з поживним ґрунтом, додаючи органічні добрива під час посадки.

