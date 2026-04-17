Розы будут цвести все лето: чем подкормить их в апреле: чем подкормить в апреле

Розы могут цвести и размножаться все лето, но в этом им надо помочь. Речь идет о добавлении удобрения, которое положительно повлияет на рост цветов.

Садовод Майкл Гриффитс рассказал, что именно в апреле дачникам нужно пополнить участок с кустами роз простым удобрением, пишет Express. Добавлять удобрение нужно еще до начала цветения – это важный момент.

Читайте также Правило 11 часов утра: садоводы рассказали, как ухаживать за розами весной

Чем подкормить розы в апреле?

Сначала нужно очистить розы от сорняков и мусора, а потом добавлять удобрение с необходимыми питательными веществами. Рассыпьте его вокруг основания розы, а потом немного перемешайте почву.

Если в ближайшие дни не ожидается дождя, то кусты роз можно немного подлить. Первая половина весны – это идеальное время для подкормки. Удобрения дадут цветам необходимую энергию уже для дальнейшего цветения.

Дачник добавил, что апрельская подкормка является удивительно важной, поскольку помогает обеспечить розам жизненно важные питательные вещества, которые необходимы для укрепления корней и содействия здоровому цветению.

Апрельская подкормка предотвращает дефицит питательных веществ и повышает устойчивость кустов к вредителям и болезням. Своевременное внесение удобрения уже летом подарит многочисленное количество цветов.

Весной для кустов роз рекомендуется использовать гранулированное удобрение с медленным высвобождением, которое нужно вносить вокруг основания растения.

Садоводы советуют удобрять розы весной удобрением длительного действия, богатым на калий, азот и фосфор, для повышения иммунитета и стимуляции роста, пишет Interia Kobieta. Существуют простые домашние удобрения на основе дрожжей и картофеля, которые эффективно поддерживают рост и цветение роз, при этом их использование советуют повторять раз в месяц.

