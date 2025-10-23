5 приладів, які "тягнуть" гроші з розетки: вимкніть їх перед виходом з дому

Рахунки на комунальні послуги в осінню пору стають більшими, бо доводиться швидше вмикати світло, користуватися опаленням й теплою водою. Та для того, щоб у платіжках була менша сума, потрібно вимикати певні прилади з розетки.

Більшість про це навіть не задумується, але є побутові пристрої, які навіть у вимкненому стані все одно продовжують споживати енергію, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Фахівці кажуть, що кожного року власник будинку може витрачати даремно аж 30% електроенергії. Витрати припадають саме на ті прилади, якими ми користуємося лише за потреби, а вони продовжують "тягнути" світло навіть тоді, коли вимкнені.

Які прилади потрібно вимикати з розетки?

Електрочайник, тостер та дрібна кухонна техніка

Навіть у режимі очікування електрочайник, кавомашина, фритюрниця чи тостер – здатні все одно споживати електроенергію. Найбільше тягнуть світло прилади з цифровим дисплеєм.

Очищувачі повітря та кондиціонери

Коли виходите з дому по справах – у магазин, чи на пошту, то постарайтеся вимикати очищувач повітря. По-перше, залишати увімкнений пристрій небезпечно, а по-друге, коли вас немає вдома, то очищувати повітря немає сенсу. Щодо кондиціонера, то навіть мінімальний увімкнений режим все одно споживає світло.



Очищувачі повітря потрібно вимикати / Фото Pexels

Зарядка для телефона

Навіть якщо телефон не під’єднаний до зарядки, то адаптер все одно споживає енергію. Після того, як телефон зарядиться, зарядку одразу треба забирати з розетки.

Світло

Якщо ви готуєте їжу на кухні, то вимикайте світло у спальні, оскільки за час вашої відсутності, ви суттєво збільшуєте споживання енергії. Це ж стосується вечірнього ритуалу прийому душу. Навіть 5 – 10 хвилин здатні змінити ситуацію, коли світло буде увімкнене лише у ванній, а не у всіх кімнатах.

У виданні Real Simple йдеться про девайси, які не можна вмикати в подовжувач. Фахівці визначили, що не можна до подовжувачів підключати холодильники, морозильні камери, мікрохвильові печі та обігрівачі.

Вони мають високу потужність, а це може призвести до перегріву й пожежі. Підключення дрібної кухонної техніки до подовжувача може також призвести до перевантаження та розплавлення ізоляції на шнурах.

