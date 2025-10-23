5 приладів, які "тягнуть" гроші з розетки: вимкніть їх перед виходом з дому
- Побутові пристрої, такі як електрочайник, тостер та дрібна кухонна техніка, споживають енергію навіть у вимкненому стані, тому їх слід відключати з розетки.
- Очищувачі повітря, кондиціонери та зарядки для телефонів також продовжують споживати електроенергію, тому їх слід вимикати, коли вони не використовуються.
Рахунки на комунальні послуги в осінню пору стають більшими, бо доводиться швидше вмикати світло, користуватися опаленням й теплою водою. Та для того, щоб у платіжках була менша сума, потрібно вимикати певні прилади з розетки.
Більшість про це навіть не задумується, але є побутові пристрої, які навіть у вимкненому стані все одно продовжують споживати енергію, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce.
Фахівці кажуть, що кожного року власник будинку може витрачати даремно аж 30% електроенергії. Витрати припадають саме на ті прилади, якими ми користуємося лише за потреби, а вони продовжують "тягнути" світло навіть тоді, коли вимкнені.
Які прилади потрібно вимикати з розетки?
Електрочайник, тостер та дрібна кухонна техніка
Навіть у режимі очікування електрочайник, кавомашина, фритюрниця чи тостер – здатні все одно споживати електроенергію. Найбільше тягнуть світло прилади з цифровим дисплеєм.
Очищувачі повітря та кондиціонери
Коли виходите з дому по справах – у магазин, чи на пошту, то постарайтеся вимикати очищувач повітря. По-перше, залишати увімкнений пристрій небезпечно, а по-друге, коли вас немає вдома, то очищувати повітря немає сенсу. Щодо кондиціонера, то навіть мінімальний увімкнений режим все одно споживає світло.
Очищувачі повітря потрібно вимикати / Фото Pexels
Зарядка для телефона
Навіть якщо телефон не під’єднаний до зарядки, то адаптер все одно споживає енергію. Після того, як телефон зарядиться, зарядку одразу треба забирати з розетки.
Світло
Якщо ви готуєте їжу на кухні, то вимикайте світло у спальні, оскільки за час вашої відсутності, ви суттєво збільшуєте споживання енергії. Це ж стосується вечірнього ритуалу прийому душу. Навіть 5 – 10 хвилин здатні змінити ситуацію, коли світло буде увімкнене лише у ванній, а не у всіх кімнатах.
У виданні Real Simple йдеться про девайси, які не можна вмикати в подовжувач. Фахівці визначили, що не можна до подовжувачів підключати холодильники, морозильні камери, мікрохвильові печі та обігрівачі.
Вони мають високу потужність, а це може призвести до перегріву й пожежі. Підключення дрібної кухонної техніки до подовжувача може також призвести до перевантаження та розплавлення ізоляції на шнурах.
Як обігріти квартиру без світла?
Якщо ви живете у приватному будинку – можна врятуватися за допомогою гарячого каміння.
Мешканцям квартир краще опалювати помешкання у звичний спосіб та запастися хімічними грілками.
