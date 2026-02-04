Кухонні та банні рушники будуть білосніжні: лайфхак від японських господинь

Якщо ви помітили, що рушники стають хрусткими та жорсткими навіть після нетривалого користування, це значить, що ви робите просту помилку під час прання.

Японський лайфхак для м'якості та чистоти рушників часто використовують і в готелях – він допомагає підтримувати білизну в ідеальному порядку, пише Express. І для цього потрібен тільки 1 інгредієнт, що коштує копійки.

Як прати рушники, щоб булли м'які і білі?

Рушники стають жорсткими та шорсткими з кількох причин, і одна з них – це використання великої кількості мийного засобу. Також сушіння на вулиці та проживання у місцевості з жорсткою водою можуть вплинути на якість прання. І кілька дрібничок з вашої кухні можуть виправити ситуацію дуже швидко.

Для того, аби рушники роками залишалися чистими та ідеальними, потрібно використовувати оцет та харчову соду. Разом з рідким мийним засобом додайте 250 мілілітрів оцту у барабан пральної машини та періть як зазвичай.

А для того, аби використати харчову соду, її потрібно просто змішати з пральним порошком. Ці два домашні засоби допомагають пом'якшити волокна рушників та позбутися усього бруду, що в'їдається надто глибоко для мийних засобів. Всього 1 – 2 прання таким способом – і рушники виглядатимуть як новенькі.

А японські господині під час прання рушників ще й виставляють додаткові налаштування у пральній машині, пише Japan Living Guide. Зокрема, встановіть більшу кількість води – адже для збереження пухнастості потрібно багато води. І автоматичні налаштування можуть не враховувати водопоглинальну здатність рушників – і це призведе до того, що в рушниках залишиться мийний засіб.

Важливо! Головне правило під час прання рушників – уникайте використання пом'якшувача для тканини. Попри те, що може видаватися, ніби він ідеально підходить для завдання пом'якшити рушники, насправді він тільки нашкодить. Пом'якшувач створює плівку на рушниках, і вони не можуть якісно вбирати вологу.

