Кухонні та банні рушники будуть білосніжні: лайфхак від японських господинь
- Для м'якості та білизни рушників рекомендується використовувати оцет та харчову соду під час прання.
- Важливо уникати використання пом'якшувача для тканини, оскільки він створює плівку, що знижує здатність рушників вбирати вологу.
Якщо ви помітили, що рушники стають хрусткими та жорсткими навіть після нетривалого користування, це значить, що ви робите просту помилку під час прання.
Японський лайфхак для м'якості та чистоти рушників часто використовують і в готелях – він допомагає підтримувати білизну в ідеальному порядку, пише Express. І для цього потрібен тільки 1 інгредієнт, що коштує копійки.
Цікаво Сліди від пригорання зникнуть за лічені секунди: як почистити праску від бруду
Як прати рушники, щоб булли м'які і білі?
Рушники стають жорсткими та шорсткими з кількох причин, і одна з них – це використання великої кількості мийного засобу. Також сушіння на вулиці та проживання у місцевості з жорсткою водою можуть вплинути на якість прання. І кілька дрібничок з вашої кухні можуть виправити ситуацію дуже швидко.
Для того, аби рушники роками залишалися чистими та ідеальними, потрібно використовувати оцет та харчову соду. Разом з рідким мийним засобом додайте 250 мілілітрів оцту у барабан пральної машини та періть як зазвичай.
А для того, аби використати харчову соду, її потрібно просто змішати з пральним порошком. Ці два домашні засоби допомагають пом'якшити волокна рушників та позбутися усього бруду, що в'їдається надто глибоко для мийних засобів. Всього 1 – 2 прання таким способом – і рушники виглядатимуть як новенькі.
А японські господині під час прання рушників ще й виставляють додаткові налаштування у пральній машині, пише Japan Living Guide. Зокрема, встановіть більшу кількість води – адже для збереження пухнастості потрібно багато води. І автоматичні налаштування можуть не враховувати водопоглинальну здатність рушників – і це призведе до того, що в рушниках залишиться мийний засіб.
Важливо! Головне правило під час прання рушників – уникайте використання пом'якшувача для тканини. Попри те, що може видаватися, ніби він ідеально підходить для завдання пом'якшити рушники, насправді він тільки нашкодить. Пом'якшувач створює плівку на рушниках, і вони не можуть якісно вбирати вологу.
Які ще лайфхаки для дому варто знати?
Якщо ножиці вдома затупилися, не потрібно купувати нові – їх можна підточити за лічені хвилини, та ще й з використанням підручних засобів.
Окрім того, за допомогою натуральних засобів можна вберегти вікна від плісняви та конденсату.
Часті питання
Який японський лайфхак допомагає зберігати рушники м'якими та чистими?
Японський лайфхак для збереження м'якості та чистоти рушників полягає у використанні оцту та харчової соди під час прання. Додайте 250 мілілітрів оцту у барабан пральної машини разом із рідким мийним засобом, а харчову соду змішайте з пральним порошком.
Чому важливо уникати використання пом'якшувача для тканини при пранні рушників?
Пом'якшувач для тканини створює плівку на рушниках, що заважає їм якісно вбирати вологу. Тому для збереження їхньої функціональності важливо уникати використання пом'якшувача.
Які додаткові налаштування пральної машини рекомендують японські господині для прання рушників?
Японські господині рекомендують встановлювати більшу кількість води під час прання рушників, щоб зберегти їхню пухнастість. Це допомагає уникнути залишків мийного засобу в рушниках, оскільки автоматичні налаштування можуть не враховувати їхню водопоглинальну здатність.