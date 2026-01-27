Цю помилку у пранні рушників роблять майже всі: вони стають жорсткими
- Не використовуйте пом'якшувач для тканини під час прання рушників, оскільки він погіршує їх здатність поглинати вологу.
- Для прання рушників використовуйте соду та оцет, щоб видалити залишки мийних засобів і пом'якшити тканину.
Жорсткі банні рушники – це проблема, з якою доводиться миритися в якийсь момент практично усім. Та чимало людей навіть не усвідомлюють, що пришвидшують їхнє зношення однією звичкою під час прання.
Всього один засіб, який часто додають до пральної машини під час прання рушників насправді тільки псує їх – а більшість людей про це навіть не здогадуються, пише Martha Stewart.
З чим не можна прати рушники?
Здається, що варто додати якомога більше засобів для прання – і це дасть найкращий результат. Проте коли мовиться про ніжні банні рушники, все якраз навпаки. Зокрема, не можна ніколи використовувати пом'якшувач для тканини. Попри те, що цей засіб здається логічним вибором для м'якої білизни – це один з найшвидших способів погіршити якість рушників.
Як працює пом'якшувач тканини?
Пом'якшувач покриває волокна тканини тонкою плівкою, і саме через це тканина видається більш гладкою, і на ній з'являється менше складок та статичної електрики. Але рушники призначені для поглинання вологи – і покриття починає працювати проти вас.
Ваші рушники не призначені для прання з будь-яким пом'якшувачем тканини. Він забирає в них їхню основну та єдину функцію – поглинати воду.
Ще одна проблема полягає в тому, що з часом залишки пом'якшувача для тканини тільки накопичуються та створюють справжній бар'єр на волокнах. Так на них починають збиратися жир для тіла, засоби з догляду за шкірою, залишки мийних засобів та мінерали жорсткої води.
З чим прати рушники?
Замість пом'якшувача можна використати два елементарні інгредієнти, які точно вже знайдуться у вас вдома – соду та оцет, пише The Spruce. Ця комбінація ідеально працює для того, аби позбутися залишків мийних засобів, слідів від макіяжу, жиру.
Також оцет може пом'якшити рушники та зробити їх наче новенькими.
Які ще лайфхаки варто знати?
