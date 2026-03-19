Навіщо прати одяг навиворіт: фахівці дали чітку відповідь, яку треба знати всім

Прання одягу – буденна справа для багатьох, але навіть таке побутове завдання має лайфхаки, які зможуть полегшити процес та продовжити речам життя. Один з них – вивертання речей навиворіт перед пранням.

Така звичка хоч і має певні нюанси, проте переваг більше, пише Real Simple.

У чому користь прання навиворіт?

Таке прання допомагає зберегти зовнішній вигляд речей. Тканина менше треться об інші речі, блискавки чи ґудзики, тож повільніше втрачає колір та виглядає довше новішою.

Цей метод особливо важливий для джинсів, яскравого й темного одягу, а також для речей з принтами та вишивкою. Окрім того, такий спосіб дозволяє краще очистити внутрішню частину одягу – ту, що контактує зі шкірою й накопичує піт та залишки косметичних засобів.



Експерти кажуть, що найбільше користі від такого прання отримує спортивний одяг, оскільки він активно вбирає піт та запахи. Також такий підхід підійде для бавовняних речей, повсякденних футболок та делікатних тканин, які потребують дбайливого догляду.

Правило вивертання речей варто застосувати в тим, хто хоче надовше зберегти насиченість кольорів.

Пральну машину можна придбати на Prom. Для покупців, які хочуть купити техніку у розстрочку, на Prom є “Оплатити частинами”. На маркетплейсі покупки від 200 до 100 000 гривень можна розбити на 2 – 24 оплати.

Проте у деяких випадках цей метод не зовсім допомагає. Йдеться про одяг, який сильно забруднився й потребує ретельного очищення. Це стосується й дитячого одягу, тканина якого найбільше контактує з брудом. У такому разі речі краще попередньо обробити й прати не вивертаючи, щоб максимально видалити плями із зовнішньої сторони тканини.

Експерти рекомендують рідкі пральні засоби через їхню здатність краще видаляти плями, особливо жирні, пише Better Homes and Gardens. Перевага полягає ще й тому, що він рівномірно розподілятися під час прання. Рідкі пральні засоби зручні для використання в регіонах з жорсткою водою, оскільки не залишають слідів на одязі та підходять для різних типів тканин, включаючи делікатні.

