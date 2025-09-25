Посівний календар на жовтень: що й коли сіяти на городі
- Сприятливі дні для садово-городніх робіт у жовтні 2025 року: 4 – 6 та 12 – 14 жовтня.
- Несприятливі дні для висіву та посадок: 1, 9, 29 – 31 жовтня.
Жовтень – це ідеальний час для підготовки городу та саду до зими. У цей місяць на городі ще можна виконати низку корисних справ: висіяти озимі культури, закласти сидерати, підживити ґрунт і підготувати ділянку до морозів.
24 Канал з посиланням на Oregon State University Extension підготував детальний місячний календар городника та жовтень.
Дивіться також Коли садити нарциси восени – найкращий час для раннього цвітіння
Коли працювати на городі у жовтні?
За місячними рекомендаціями, сприятливі періоди для садово-городніх робіт у жовтні 2025 року – 4 – 6 жовтня і 12–14 жовтня, коли можна висівати озимі овочі, зелень і сидерати, а також висаджувати плодові дерева й кущі.
Натомість недоцільно планувати висів чи посадки 1 жовтня, 9 жовтня та в останні дні місяця (29 – 31 жовтня) – ці дні вважають менш сприятливими.
Коли працювати на городі у жовтні / Фото Unsplash
Детальний опис робіт на городі у жовтні
Як пише Charles Dowding, у жовтні є сприятливі та несприятливі дні. Зокрема:
- 1 – 3 жовтня. Підготовчі роботи: очистка грядок, видалення рослинних решток, компостування. Посадки краще обмежити лише витривалими культурами.
- 4 – 10 жовтня. Висів озимого часнику, цибулі-сіянки, коренеплодів (морква, буряк), сіяння зелені (шпинат, петрушка), сидератів. Підживлення ґрунту, легке розпушування, підготовка садових ям.
- 11 – 17 жовтня. Догляд за молодими посівами, підсів там, де зійде погано; мульчування, полив за потреби; посадка плодових кущів/дерев у вдалі дні.
- 18 – 24 жовтня. Основні роботи з догляду: обробки від шкідників, підживлення, мульчування; завершення висівів у межах допустимих дат; підготовка ґрунту до зими.
- 25 – 31 жовтня. Завершення активних посадок; мульчування, перекривання грядок, підготовка ділянки до зимового спокою; в останні дні краще уникати висівів чи пересадок.
Фахівці наголошують: навіть орієнтуючись на сприятливі місячні дні, обов’язково потрібно враховувати реальні погодні умови – заморозки, дощі й вологість ґрунту.
Коли не рекомендовано працювати на городі у вересні?
Несприятливі дні є у кожному місяці. Так, до прикладу, 2 вересня не рекомендувалося працювати на землі, робити великі покупки та надягати яскравий одяг.
Крім того, 3 вересня вважалося несприятливим для важкої фізичної праці та сварок, а також не рекомендувалося вирушати в далеку дорогу чи позичати зерно.
Часті питання
Які дні вважаються сприятливими для садово-городніх робіт у жовтні?
Сприятливими періодами для садово-городніх робіт у жовтні 2025 року є 4 – 6 жовтня і 12 – 14 жовтня – в ці дні можна висівати озимі овочі, зелень і сидерати, а також висаджувати плодові дерева й кущі.
Чому деякі дні вважаються несприятливими для робіт на городі?
Деякі дні, як-от 1 жовтня, 9 жовтня та 29 – 31 жовтня, вважаються менш сприятливими через місячні рекомендації, які враховують фази Місяця та їхній вплив на рослини.
Які роботи рекомендується проводити на городі в жовтні?
У жовтні рекомендується проводити підготовчі роботи, висівати озимий часник, цибулю-сіянку, коренеплоди, сіяти зелень та сидерати. Також важливо доглядати за молодими посівами, обробляти від шкідників, підживлювати ґрунт і готувати його до зими.