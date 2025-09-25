Посевной календарь на октябрь: что и когда сеять на огороде
- Благоприятные дни для садово-огородных работ в октябре 2025 года: 4 – 6 и 12 – 14 октября.
- Неблагоприятные дни для высева и посадок: 1, 9, 29 – 31 октября.
Октябрь – это идеальное время для подготовки огорода и сада к зиме. В этот месяц на огороде еще можно выполнить ряд полезных дел: высеять озимые культуры, заложить сидераты, подкормить почву и подготовить участок к морозам.
24 Канал со ссылкой на Oregon State University Extension подготовил подробный лунный календарь огородника и октябрь.
Когда работать на огороде в октябре?
По лунным рекомендациям, благоприятные периоды для садово-огородных работ в октябре 2025 года – 4 – 6 октября и 12–14 октября, когда можно высевать озимые овощи, зелень и сидераты, а также высаживать плодовые деревья и кусты.
Зато нецелесообразно планировать посев или посадки 1 октября, 9 октября и в последние дни месяца (29 – 31 октября) – эти дни считают менее благоприятными.
Когда работать на огороде в октябре / Фото Unsplash
Подробное описание работ на огороде в октябре
Как пишет Charles Dowding, в октябре есть благоприятные и неблагоприятные дни. В частности:
- 1 – 3 октября. Подготовительные работы: очистка грядок, удаление растительных остатков, компостирование. Посадки лучше ограничить только выносливыми культурами.
- 4 – 10 октября. Высев озимого чеснока, лука-севка, корнеплодов (морковь, свекла), посев зелени (шпинат, петрушка), сидератов. Подкормка почвы, легкое рыхление, подготовка садовых ям.
- 11 – 17 октября. Уход за молодыми посевами, подсев там, где взойдет плохо; мульчирование, полив при необходимости; посадка плодовых кустов/деревьев в удачные дни.
- 18 – 24 октября. Основные работы по уходу: обработки от вредителей, подкормки, мульчирование; завершение высевов в пределах допустимых дат; подготовка почвы к зиме.
- 25 – 31 октября. Завершение активных посадок; мульчирование, перекрытие грядок, подготовка участка к зимнему покою; в последние дни лучше избегать высевов или пересадок.
Специалисты отмечают: даже ориентируясь на благоприятные лунные дни, обязательно нужно учитывать реальные погодные условия – заморозки, дожди и влажность почвы.
Когда не рекомендуется работать на огороде в сентябре?
- Неблагоприятные дни есть в каждом месяце. Так, к примеру, 2 сентября не рекомендовалось работать на земле, делать крупные покупки и надевать яркую одежду.
- Кроме того, 3 сентября считалось неблагоприятным для тяжелого физического труда и ссор, а также не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу или занимать зерно.
Частые вопросы
Какие дни считаются благоприятными для садово-огородных работ в октябре?
Благоприятными периодами для садово-огородных работ в октябре 2025 года являются 4 –6 октября и 12 –14 октября – в эти дни можно высевать озимые овощи, зелень и сидераты, а также высаживать плодовые деревья и кустарники.
Почему некоторые дни считаются неблагоприятными для работ на огороде?
Некоторые дни, такие как 1 октября, 9 октября и 29 – 31 октября, считаются менее благоприятными из-за лунных рекомендаций, которые учитывают фазы Луны и их влияние на растения.
Какие работы рекомендуется проводить на огороде в октябре?
В октябре рекомендуется проводить подготовительные работы, высевать озимый чеснок, лук-севок, корнеплоды, сеять зелень и сидераты. Также важно ухаживать за молодыми посевами, обрабатывать от вредителей, подкармливать почву и готовить ее к зиме.