Головки часнику виростуть розміром з кулак: посадіть поряд ці 5 рослин

Часник – це дуже простий у вирощуванні коренеплід, який можна знайти практично на кожному городі. Втім, чимало дачників не здогадуються, що рослини, поряд з якими він росте, впливають на врожай.

Досвідчені городники починають планування городу ще взимку, адже знають – від того, які культури будуть висаджені поряд, залежатиме якість врожаю, пише Better Homes&Gardens.

Які овочі посадити поряд з часником?

Буряк

Буряк та часник вимагають дуже подібного догляду, і тримати їх поряд не лише просто, але й досить розумно. Коріння часнику та буряка ростуть у ґрунті на різній глибині, а відтак не конкурують за поживні речовини.

Окрім того, буряк та часник не затіняють один одного та ростуть досить компактно.

Капуста

Поряд з часником добре ростуть майже усі капустяні: брюссельська капуста, броколі, цвітна капуста тощо. Вони часто страждають від шкідників, зокрема і слимаків, равликів та капустянок. А ось сильний аромат часнику може захистити капусту.



Капусту можна садити біля часнику / Фото Pexels

Морква

І часник, і морква для росту потребують пухкого, багатого на поживні речовини ґрунту. Морква – низькоросла, а значить, не затіняє часник від сонця. Окрім того, і тут часник діє як "охоронець" та захищає моркву від багатьох шкідників.

Перець

Перець має дуже подібні вимоги до догляду з часником, і це робить його чудовою рослиною-компаньйоном. Їх можна садити на зовсім невеликій відстані одне від одного – всього 15 сантиметрів. Що важливо, часник багатий на сірку, а це допомагає пригнічувати грибкові захворювання, на які часто страждає перець.

Полуниця

Деякі садівники помилково вважають, що часник поряд з полуницею начебто уповільнює її зріст, пише Homes&Gardens. Натомість правдою є інше – часник ефективно відлякує шкідників від ягід та допомагає отримати багатий та ідеальний врожай полуниці.



Часник захищає полуницю від шкідників / Фото Pexels

