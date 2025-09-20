Не всі квіти добре поєднуються між собою у вазі. Деякі з них виділяють речовини, що скорочують "життя" сусідів, інші – мають надто різні потреби у воді

Якщо не врахувати ці нюанси, гарний букет може зів'янути вже за кілька днів. Своїми секретами у коментарі 24 Каналу поділилася флористка Христина Кондришин.

Чому тюльпани швидко гниють поруч із трояндами?

Як розповіла Христина Кондришин, змішувати троянди, гортензії та тюльпани у спільній композиції не варто. Рівень води, який підходить для одних, виявляється згубним для інших. У результаті тюльпани починають гнити значно швидше.

Які ще квіти погано "ладнають" з іншими?

Нарциси: отруйні сусіди у букеті

Нарциси виділяють особливу речовину, яка перешкоджає іншим квітам залишатися свіжими. Щоб додати їх у композицію, потрібно дотриматися ритуалу: підрізати стебла, дати постояти у воді окремо, замінити воду та лише тоді поєднувати з іншими. Так "отрута" залишається всередині стебла.



Які квіти не можна ставити в одну вазу / Фото Unsplash

Маки та лілії: краще окремо

Маки не сумісні з жодними іншими квітами – у спільних букетах вони швидко в'януть і "забирають" життя у сусідів. Лілії ж не отруйні, але їхній сильний аромат може не лише перебити запахи інших квітів, а й викликати дискомфорт у людей. Тому їх краще ставити у вазу окремо, щоб насолоджуватися красою без шкоди для інших.

Якщо хочете, щоб букет тішив якомога довше, пам'ятайте: не всі квіти дружать між собою. Найбезпечніший варіант – формувати композиції з одного виду або враховувати "характер" кожної рослини.

Як відрізнити свіжий букет від зів'ялого?