Букет зів'яне за один день: які квіти не можна ставити в одну вазу
- Змішувати троянди, гортензії та тюльпани у спільній композиції не варто, оскільки різний рівень води згубно впливає на тюльпани.
- Нарциси виділяють речовину, що перешкоджає іншим квітам залишатися свіжими, тому їх слід підготувати перед поєднанням з іншими квітами.
Не всі квіти добре поєднуються між собою у вазі. Деякі з них виділяють речовини, що скорочують "життя" сусідів, інші – мають надто різні потреби у воді
Якщо не врахувати ці нюанси, гарний букет може зів'янути вже за кілька днів. Своїми секретами у коментарі 24 Каналу поділилася флористка Христина Кондришин.
Чому тюльпани швидко гниють поруч із трояндами?
Як розповіла Христина Кондришин, змішувати троянди, гортензії та тюльпани у спільній композиції не варто. Рівень води, який підходить для одних, виявляється згубним для інших. У результаті тюльпани починають гнити значно швидше.
Які ще квіти погано "ладнають" з іншими?
- Нарциси: отруйні сусіди у букеті
Нарциси виділяють особливу речовину, яка перешкоджає іншим квітам залишатися свіжими. Щоб додати їх у композицію, потрібно дотриматися ритуалу: підрізати стебла, дати постояти у воді окремо, замінити воду та лише тоді поєднувати з іншими. Так "отрута" залишається всередині стебла.
Які квіти не можна ставити в одну вазу / Фото Unsplash
- Маки та лілії: краще окремо
Маки не сумісні з жодними іншими квітами – у спільних букетах вони швидко в'януть і "забирають" життя у сусідів. Лілії ж не отруйні, але їхній сильний аромат може не лише перебити запахи інших квітів, а й викликати дискомфорт у людей. Тому їх краще ставити у вазу окремо, щоб насолоджуватися красою без шкоди для інших.
Якщо хочете, щоб букет тішив якомога довше, пам'ятайте: не всі квіти дружать між собою. Найбезпечніший варіант – формувати композиції з одного виду або враховувати "характер" кожної рослини.
Як відрізнити свіжий букет від зів'ялого?
- Раніше флористка Христина Кондришин порадила перевіряти свіжість букетів за станом пелюсток, стебел і запахом, уникати торкання пелюсток руками.
- Для збереження свіжості квітів слід мити вазу, змінювати воду, обрізати стебла під кутом і уникати впливу етилену і сонячних променів.
Часті питання
