Не все цветы хорошо сочетаются между собой в вазе. Некоторые из них выделяют вещества, сокращающие "жизнь" соседей, другие – имеют слишком разные потребности в воде

Если не учесть эти нюансы, красивый букет может завянуть уже через несколько дней. Своими секретами в комментарии 24 Каналу поделилась флорист Кристина Кондришин.

Почему тюльпаны быстро гниют рядом с розами?

Как рассказала Кристина Кондришин, смешивать розы, гортензии и тюльпаны в общей композиции не стоит. Уровень воды, который подходит для одних, оказывается губительным для других. В результате тюльпаны начинают гнить значительно быстрее.

Какие еще цветы плохо "ладят" с другими?

Нарциссы: ядовитые соседи в букете

Нарциссы выделяют особое вещество, которое препятствует другим цветам оставаться свежими. Чтобы добавить их в композицию, нужно соблюсти ритуал: подрезать стебли, дать постоять в воде отдельно, заменить воду и только тогда сочетать с другими. Так "яд" остается внутри стебля.



Какие цветы нельзя ставить в одну вазу / Фото Unsplash

Маки и лилии: лучше отдельно

Маки не совместимы ни с какими другими цветами – в совместных букетах они быстро вянут и "забирают" жизнь у соседей. Лилии же не ядовиты, но их сильный аромат может не только перебить запахи других цветов, но и вызвать дискомфорт у людей. Поэтому их лучше ставить в вазу отдельно, чтобы наслаждаться красотой без ущерба для других.

Если хотите, чтобы букет радовал как можно дольше, помните: не все цветы дружат между собой. Самый безопасный вариант – формировать композиции из одного вида или учитывать "характер" каждого растения.

Как отличить свежий букет от увядшего?