Ідеальні подарунки на Миколая: ось що подарувати кожному члену родини

День святого Миколая – це свято, яке очікують не тільки діти, але й дорослі, адже це можливість порадувати близьких продуманими і цікавими подарунками. Та обрати їх часто буває непросто.

Перед святкуванням Миколая чимало людей стикаються з проблемою: вони не можуть обрати найкращий подарунок. Тож 24 Канал ділиться підбіркою найкращих ідей для кожного члена родини.

Що подарувати на Миколая?

Ранок 6 грудня в багатьох родинах починається з шурхоту подарункового паперу та радості від отриманих подарунків. Та для того, аби ця радість була щирою, слід спершу постаратися над вибором. Отож розповідаємо, що можна подарувати кожному члену родини.

Подарунки дитині

Іграшки. Тут варіантом можуть стати й настільні ігри, і пазли, і іграшки, про які дитина мріяла протягом року. Та важливо врахувати, що зазвичай більші подарунки залишають на Новий рік.

Творчість. Набір фарб і полотно, музичний інструмент, бінокль чи набір для ліплення або рукоділля – це ідеальний варіант практично для будь-якого віку.

Солодощі. Такий подарунок потішить і хлопчика, і дівчинку, і навіть дорослих.

Книжки. Для найменших дітей це можуть бути книжки з великими і яскравими ілюстраціями. Для підлітків – фентезі чи пригодницькі серії.

Подарунки батькам

Одяг. Шкарпетки, футболки, піжами – це варіанти приємного і водночас корисного та практичного подарунка, що може потішити батьків.

Побутова техніка. Це надзвичайно практичний подарунок, який, якщо обрати його правильно, оцінить більшість людей.

Сертифікат. Це хороший варіант, якщо ви не впевнені щодо подарунка – адже багато людей люблять обирати його самостійно.

Подарунки дружині чи чоловікові

Прикраси. Браслет, сережки, підвіска, каблучка чи ланцюжок – це подарунок, що ідеально підходить до Миколая.

Сучасні гаджети. Чимало людей мріють про новий телефон, бездротові навушники, колонку чи розумний годинник. І Миколая – це чудовий час для того, аби втілити цю мрію в реальність.

Подвійні сертифікати. Це – чудова можливість не лише зробити подарунок, але й створити спільний досвід. Це можуть бути сертифікати з ліплення з глини, скелелазіння, стрільби тощо.

Подарунки друзям

Бажані квитки. Якщо хтось з ваших друзів мріє сходити на виставу в театр, в кіно, на балет тощо, подарувати квитки буде вдалою ідеєю.

Засоби для догляду. Якісний крем для обличчя, парфуми, шампунь – це приємний і водночас практичний подарунок.

Хобі. Тут слід зважати на те, чим ваші друзі люблять займатися. Можливо, найкращим подарунком стане щось для приготування їжі, чи довгих прогулянок природою – як-от термос, туристичний рюкзак тощо.

Подарунки колегам

Часто саме подарунки колегам викликають найбільше труднощів – особливо, якщо це хтось малознайомий. Тож ось кілька універсальних варіантів:

Солодощі. Велика шоколадка чи коробка якісних цукерок потішить кожного.

Ароматична свічка. Це універсальний, але приємний подарунок.

Записник. Красива канцелярія – це цікавий подарунок, який підійде багатьом людям.

Які ще лайфхаки варто знати?