Кухонні рушники з усього на кухні забруднюються, певно, найшвидше – і плями на них часто бувають такі складні, що звичайним пранням впоратися з ними не вдається.

Жирні плями – це одні з найскладніших забруднень, а на кухонних рушниках це звична справа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Moyo.

Як прибрати плями з кухонних рушників?

В ідеалі плями потрібно запирати одразу ж після того, як вони з'являються, та з кухонними рушниками так виходить далеко не завжди. Окрім того, дуже не радять під час прання рушників для кухні використовувати кондиціонери – річ у тому, що компоненти цих засобів утворюють плівку на тканині, що сприяє вбиранню усіх неприємних запахів.

Якщо забруднення вже застаріле та в'їлося в тканину, потрібно замочити її у розчині з речовиною, що допоможе позбутися забруднення. Наприклад, якщо пляму залишила кава, томатна паста, кетчуп чи будь-який інший соус, тоді варто додати до літра води столову ложку солі.



Рушники потрібно випрати з сіллю / Фото Pexels

А ось для міток, що важко виводяться, потрібно приготувати засіб з відбілювача, порошку, соди, олії та окропу. Залишати рушники у такому розчині потрібно на ніч, а після цього прати, як зазвичай.

Втім, найбільш ефективним засобом проти жирних плям на рушниках все ще залишається звичайний мийний засіб. Його потрібно обережно нанести на проблемні місця та залишити на кілька годин, аби він "попрацював". А вже після цього можна закидати рушники на цикл прання.

Ще один метод, який допоможе прибрати навіть складні та старі плями – це кип'ятіння рушників, пише Domkom. Все, що потрібно зробити – це додати у киплячу воду трохи відбілювача та прального порошку. Рушники потрібно прокип'ятити протягом деякого часу, а тоді залишити остигати на кілька годин.

Що ще потрібно знати про прибирання на кухні?