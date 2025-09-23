Как отстирать кухонные полотенца от жира: с этим средством они станут как новые
- Для удаления жирных пятен с кухонных полотенец эффективным является использование моющего средства, которое нужно нанести на пятна и оставить на несколько часов перед стиркой.
- Другой метод борьбы с пятнами - кипячение полотенец с отбеливателем и стиральным порошком, что помогает даже при сложных загрязнениях.
Кухонные полотенца из всего на кухне загрязняются, пожалуй, быстрее всего –и пятна на них часто бывают такие сложные, что обычной стиркой справиться с ними не удается.
Жирные пятна – это одни из самых сложных загрязнений, а на кухонных полотенцах это обычное дело, сообщает 24 Канал со ссылкой на Moyo.
Интересно Справитесь за минуту: вот как быстро отмыть акриловую краску с одежды
Как убрать пятна с кухонных полотенец?
В идеале пятна нужно застирывать сразу же после того, как они появляются, и с кухонными полотенцами так получается далеко не всегда. Кроме того, очень не советуют во время стирки полотенец для кухни использовать кондиционеры – дело в том, что компоненты этих средств образуют пленку на ткани, что способствует впитыванию всех неприятных запахов.
Если загрязнение уже застарелое и въелось в ткань, нужно замочить ее в растворе с веществом, что поможет избавиться от загрязнения. Например, если пятно оставил кофе, томатная паста, кетчуп или любой другой соус, тогда стоит добавить к литру воды столовую ложку соли.
Полотенца нужно постирать с солью / Фото Pexels
А вот для меток, что трудно выводятся, нужно приготовить средство из отбеливателя, порошка, соды, масла и кипятка. Оставлять полотенца в таком растворе нужно на ночь, а после этого стирать, как обычно.
Впрочем, наиболее эффективным средством против жирных пятен на полотенцах все еще остается обычное моющее средство. Его нужно осторожно нанести на проблемные места и оставить на несколько часов, чтобы оно "поработало". А уже после этого можно забрасывать полотенца на цикл стирки.
Еще один метод, который поможет убрать даже сложные и старые пятна – это кипячение полотенец, пишет Domkom. Все, что нужно сделать – это добавить в кипящую воду немного отбеливателя и стирального порошка. Полотенца нужно прокипятить в течение некоторого времени, а потом оставить остывать на несколько часов.
Что еще нужно знать об уборке на кухне?
- Оказывается, у бумажных полотенец есть значительно больше методов использования, чем догадывается большинство людей – они помогут и в мытье грязных контейнеров, и в сохранении свежести фруктов и овощей.
- Кроме того, ранее мы уже рассказывали о продуктах, которые нельзя хранить в холодильнике – оказывается, это может привести к тому, что они только быстрее испортятся.
Частые вопросы
Какие методы самые эффективные для удаления жирных пятен с кухонных полотенец?
Самым эффективным средством против жирных пятен на полотенцах остается обычное моющее средство. Его нужно осторожно нанести на проблемные места и оставить на несколько часов, чтобы оно "поработало", а уже после этого можно забрасывать полотенца на цикл стирки.
Почему не рекомендуется использовать кондиционеры для стирки кухонных полотенец?
Не советуют использовать кондиционеры во время стирки полотенец для кухни, поскольку компоненты этих средств образуют пленку на ткани, что способствует впитыванию всех неприятных запахов.
Какой метод можно применить для удаления старых и сложных пятен с полотенец?
Для удаления старых и сложных пятен можно использовать кипячение полотенец в растворе из отбеливателя и стирального порошка. Полотенца нужно прокипятить в течение некоторого времени, а затем оставить остывать на несколько часов.
Какие методы самые эффективные для удаления жирных пятен с кухонных полотенец?
Самым эффективным средством против жирных пятен на полотенцах остается обычное моющее средство. Его нужно осторожно нанести на проблемные места и оставить на несколько часов, чтобы оно "поработало", а уже после этого можно забрасывать полотенца на цикл стирки.
Почему не рекомендуется использовать кондиционеры для стирки кухонных полотенец?
Не советуют использовать кондиционеры во время стирки полотенец для кухни, поскольку компоненты этих средств образуют пленку на ткани, что способствует впитыванию всех неприятных запахов.
Какой метод можно применить для удаления старых и сложных пятен с полотенец?
Для удаления старых и сложных пятен можно использовать кипячение полотенец в растворе из отбеливателя и стирального порошка. Полотенца нужно прокипятить в течение некоторого времени, а затем оставить остывать на несколько часов.