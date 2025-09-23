Кухонные полотенца из всего на кухне загрязняются, пожалуй, быстрее всего –и пятна на них часто бывают такие сложные, что обычной стиркой справиться с ними не удается.

Жирные пятна – это одни из самых сложных загрязнений, а на кухонных полотенцах это обычное дело, сообщает 24 Канал со ссылкой на Moyo.

Как убрать пятна с кухонных полотенец?

В идеале пятна нужно застирывать сразу же после того, как они появляются, и с кухонными полотенцами так получается далеко не всегда. Кроме того, очень не советуют во время стирки полотенец для кухни использовать кондиционеры – дело в том, что компоненты этих средств образуют пленку на ткани, что способствует впитыванию всех неприятных запахов.

Если загрязнение уже застарелое и въелось в ткань, нужно замочить ее в растворе с веществом, что поможет избавиться от загрязнения. Например, если пятно оставил кофе, томатная паста, кетчуп или любой другой соус, тогда стоит добавить к литру воды столовую ложку соли.



Полотенца нужно постирать с солью / Фото Pexels

А вот для меток, что трудно выводятся, нужно приготовить средство из отбеливателя, порошка, соды, масла и кипятка. Оставлять полотенца в таком растворе нужно на ночь, а после этого стирать, как обычно.

Впрочем, наиболее эффективным средством против жирных пятен на полотенцах все еще остается обычное моющее средство. Его нужно осторожно нанести на проблемные места и оставить на несколько часов, чтобы оно "поработало". А уже после этого можно забрасывать полотенца на цикл стирки.

Еще один метод, который поможет убрать даже сложные и старые пятна – это кипячение полотенец, пишет Domkom. Все, что нужно сделать – это добавить в кипящую воду немного отбеливателя и стирального порошка. Полотенца нужно прокипятить в течение некоторого времени, а потом оставить остывать на несколько часов.

Что еще нужно знать об уборке на кухне?