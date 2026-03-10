Як швидко позбутися плодових мушок: хитрі лайфхаки на всі випадки життя

З настанням тепла плодові мушки почнуть все активніше з’являтися на наших кухнях. Дрібні комахи швидко розмножуються, тому важливо не допустити їхнього збільшення. Є кілька домашніх пасток, які допоможуть їх позбутися.

Дрозофіли найчастіше оселяються на кухні, оскільки їх дуже приваблюють продукти й сміття, пише Good Housekeeping. Самки можуть відкладати сотні яєць на перестиглих фруктах, тому варто скористатися помічними лайфхаками, які їх відлякають.

Читайте також 3 способи відлякати міль від продуктів: так робили ще наші бабусі

Як позбутися плодових мушок?

Плодові мушки з’являться на кухні, якщо там є перестиглі чи зіпсовані овочі й фрукти. Також вони злітаються на запах пива, вина та лікерів, а ще часто оселяються у сміттєвих кошиках із залишками їжі.

Щоб дрозофіли не з’являлися вдома, потрібно викидати перестиглі та зіпсовані продукти, зберігати фрукти й овочі в холодильнику, швидко протирати розлиті напої й постійно виносити сміття.

Та якщо плодові мушки все ж таки завелися, то можна скористатися одним з кількох методів, який допоможе їх позбутися на кухні.

Пастка з яблучним оцтом

Запах яблучного оцту приваблює плодових мушок набагато сильніше, ніж звичайний оцет. Потрапивши всередину пастки, комахи вже не можуть вибратися. Для кращого результату варто розмістити кілька таких пасток на кухні.

Потрібно лише налити яблучний оцет у склянку, накрити її харчовою плівкою й закріпити гумкою. Зробіть кілька невеликих отворів зубочисткою, щоб мушки змогли потрапити всередину.



Пастка проти плодових мушок / Скриншот з сайту Good Housekeeping

Пастка з паперовим конусом

Запах підгнилих фруктів можна використати як приманку. Конус з паперу працює як лійка: мушки легко потрапляють в банку, але не можуть з неї вибратися.

Треба в банку налити трохи оцту й покласти шматок перестиглого фрукта. Папір згорніть в конус і вставте в банку вузьким кінцем донизу.

Оцет і засіб для миття посуду

У посудину з оцтом додайте 3 краплі засобу для миття посуду й залишіть ємність відкритою. Коли мушки потраплять всередину, то потонуть.

Різноманітні паски для плодових мушок легко придбати на Prom. Покупки на Prom можна оформлювати зі смартфона через мобільний застосунок: у ньому доступні пошук товарів, оплата та відстеження замовлень. Додаток входить до топ-3 категорії “Покупки” в українському App Store і має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

Пастка з вином чи пивом

Плодових мушок приваблює запах вина. Можна у стару пляшку налити трохи напою, а коли дрозофіли залетять всередину, то вже не зможуть вибратися. Також підійде для цього методу несвіже пиво, а для кращого ефекту можна додати кілька крапель засобу для миття посуду.

Спрей зі спиртом

Для цього методу треба налити медичний спирт у пляшку з розпилювачем й обприскати мушок, яких ви помічаєте в домі. Проте не можна спиртом потрапляти на фрукти, оскільки це пришвидшить їх псування й привабить ще більше комах.

Real Simple пише, що у магазинах можна знайти пастки з нетоксичною приманкою. Вони ефективно зупиняють розмноження та можуть знищити до 2000 комах за раз.

Що ще варто прочитати?